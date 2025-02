Daniëlle van de Donk lors d’OL – Benfica (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après deux semaines de trêve internationale, les joueuses de l’OL féminin vont retrouver le championnat ce samedi (21h). À Strasbourg, Daniëlle van de Donk, blessée, ainsi que Lindsey Horan et Ellie Carpenter, de retour tardivement à Lyon, manqueront à l’appel.

Il est toujours compliqué de faire la bascule entre les échéances internationales et celles en club, surtout quand il n’y a que deux jours entre les deux. Comme l’OL féminin en a désormais l’habitude, la préparation du match contre Strasbourg samedi (21h) n’a tenu que sur 48h. La plupart des internationales lyonnaises ne sont revenues à l’entraînement que jeudi et vont rapidement devoir se replonger dans le bain de la Première Ligue.

Pour ce rendez-vous de la 16e journée, Joe Montemurro a déjà acté les absences de trois joueurs en Alsace. Daniëlle van de Donk, Ellier Carpenter et Lindsey Horan auront le droit à un peu de repos, pour des raisons différentes. Touchée avec les Pays-Bas, 'VdV', comme la surnomme son coach, souffre d’une "inflammation sur le pied. Ce n’est rien de très grave, mais elle a juste besoin d’un peu de repos. Elle sera là la semaine prochaine normalement."

Horan et Carpenter de retour samedi à Lyon

À l’entraînement de veille de match, la joueuse offensive néerlandaise était la seule absente notable dans le rang lyonnais pour cause de blessure. Si Damaris Egurrola est sur le chemin du retour après sa blessure contre Montpellier, Ellie Carpenter et Lindsey Horan n’étaient pas encore revenues dans la capitale des Gaules vendredi. Ayant disputé la SheBelieves Cup aux États-Unis, les deux Lyonnaises ne devraient pas atterrir à Lyon "avant samedi matin, elles ne seront donc pas là pour le match", a avoué Joe Montemurro ce vendredi en marge de l’entraînement collectif où les deux recrues hivernales Tarciane et Elma Junttila Nelhage étaient bien présentes, tout comme Inès Benyahia.