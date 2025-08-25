OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL

49 853 personnes ont pris place dans l'antre lyonnaise samedi soir. Cinquième affluence la plus importante du Parc OL au mois d'août.

En cette saison estivale, la population est plutôt branchée sur Autoroute Info que sur la Ligue 1. Pour la majorité, le mois d'août rime avec vacances. Pour d'autres, c'est le retour du ballon rond et du championnat. Si Bison Futé annonce souvent des journées noires, le stade de Décines a aussi créé des embouteillages samedi dernier. Depuis son inauguration en 2016, le Parc OL n'a connu que trois rencontres avec plus de 50 000 spectateurs au mois d'août (Bordeaux, Nice, Monaco). Face à Metz, l'OL a connu sa cinquième plus grande affluence en ce mois de vacances.

La victoire face à Lens a-t-elle influencé les supporters ?

Si Michele Kang et d'autres actionnaires n'étaient pas intervenus cet été, l'affluence n'aurait sûrement pas été la même. La page est maintenant tournée, du moins presque tournée, et l'OL a fait une rentrée saugrenue. En s'imposant à Bollaert lors de la première journée, les hommes de Paulo Fonseca ont peut-être convaincu les supporters qui hésitaient encore à acheter leur billet. Et à entendre la communion avec le public, la fête a été au rendez-vous. Trois buts inscrits, du spectacle et six points engrangés sur les deux matchs. Ce dimanche face à l'OM, l'affluence pourrait-elle s'inscrire dans le top 3 ?