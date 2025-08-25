Actualités
Les supporters lyonnais avant OL - OM
Les supporters lyonnais avant OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La préfecture interdit les supporters de l'OM au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Comme on pouvait s'y attendre, les supporters de l'OM ne seront pas présents à Décines dimanche soir. La préfecture du Rhône a publié un arrêté interdisant leur présence au Parc OL, mais aussi en ville.

    Depuis quelques jours, la billetterie grand public pour le choc OL - OM a été ouverte. Si des places sont toujours disponibles, le club lyonnais devrait certainement en mettre de nouvelles en vente dans les prochaines heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que les supporters marseillais ne seront pas présents dimanche soir (20h45). Comme c'était déjà le cas la saison passée, les parcages visiteurs du Parc OL et très sûrement du Vélodrome au retour seront délaissés des fans adverses. La préfecture du Rhône a officialisé ce qui était attendu depuis quelques heures déjà. Un arrêté préfectoral interdit la présence de Marseillais dans le Grand Stade, mais aussi à Lyon.

    Un match à risque

    Cette décision s'explique par l'antagonisme entre les deux clubs. Tout le monde a encore en tête l'épisode d'il y a deux ans, avec l'attaque du car lyonnais dans le sud de la France. De plus, le match de dimanche soir a été classé à minima 4 sur une échelle allant de 1 à 5 par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. Afin de ne prendre aucun risque, la préfecture a donc préféré tenir que courir. Très souvent, l'OL décide donc de remettre ces places en vente pour voir le stade à guichets fermés. Pour la 3e journée, l'enceinte décinoise devrait logiquement connaitre une belle affluence, après celle contre le FC Metz.

    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL

