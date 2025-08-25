L'OL en tête de la L1 avant l'OM !

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour. L'équipe de TKYDG recevait Amaury Barlet, ancien formateur de l'OL Académie.

La reprise a sonné pour "Tant qu'il y aura des Gones" ! Pour le plus grand plaisir de toute l'équipe mais aussi des fidèles de l'émission qui réclamaient le retour de TKYDG depuis une semaine. C'est désormais chose faite avec ce retour ce lundi. Pour cette reprise, on n'a pas changé les bonnes habitudes avec un programme assez chargé. Pour en parler, Amaury Barlet a pris place aux côtés de nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, fidèles au poste.

Un visage différent après le mercato

Avec l'ancien formateur à l'OL Académie, il a bien été évidemment question du centre de formation et de ces jeunes qui poussent à l'image de Khalis Merah. En plus de ce sujet Académie, la fine équipe est revenue sur le début de saison réussi de l'OL avec deux victoires en deux matchs mais surtout le choc à venir contre l'OM ce dimanche (20h45). Une affiche à la veille de la fin du mercato qui s'annonce encore brûlant entre Rhône et Saône. Le dossier Fofana va occuper toute cette dernière semaine et cela va avoir forcément un impact sur le sportif pour la saison à venir.

