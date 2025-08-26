Actualités
Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Double dose d'OL - OM en une semaine à Décines

  • par Lirone Nabet
  • 3 Commentaires

    • En plus des garçons ce dimanche (20h45), les joueuses de l'OL Lyonnes affronteront également l'OM à Décines. Les billetteries pour ces deux duels des Olympiques sont ouvertes.

    Après deux succès, l'OL va passer un premier gros test. Ce grand rendez-vous aura lieu le dimanche 31 août à 20h45. L’OL recevra l’OM dans un classique du championnat qui attire toujours beaucoup de monde. Une semaine plus tard, le dimanche 7 septembre à 17h30, ce sera au tour de l’équipe féminine de l'OL Lyonnes d’accueillir le club phocéen, pour un autre duel des Olympiques. Les deux matchs se joueront au Parc OL, offrant aux supporters une belle double occasion de venir encourager leurs équipes.

    Une semaine 100% OL-OM au Parc OL

    Ces deux affiches consécutives vont marquer le début de saison. Les fans de football et de football féminin peuvent déjà se projeter vers ces deux affichent alléchantes. Après la belle affluence contre Metz, le Parc OL devrait être plein à craquer alors que la vente au grand public a commencé durant le week-end. Si l'opposition contre l'OM a une tout autre saveur chez les féminines, avec un club promu en Première Ligue, le club espère lancer de la meilleure des façons cette saison qui se tiendra en exclusivité au Parc OL. D'ailleurs, l'OL Lyonnes n'a pas hésité à multiplier les offres pour attirer un maximum de monde. De la place sèche au pack trois ou quatre matchs, le supporter devrait pourvoir trouver son bonheur pour encourager les Fenottes.

    3 commentaires
    1. Dragon2332
      Dragon2332 - mar 26 Août 25 à 8 h 22

      Je trouve que, même si le Parc OL sonnera probablement plus creux avec le match des féminines, les faire jouer au Parc OL est une bonne idée
      Au niveau administratif, les 2 entités sont désormais dissociées mais avec la même personne à la présidence

      Et encore bravo à Mme Kang que je préfère nettement à Textor

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mar 26 Août 25 à 8 h 29

      Je veux bien oui, mais quand je pense que pour tous les matchs des féminines, hors la rencontre contre le psg, elles ont du mal à remplir le GOLTC qui fait 1500 places, alors ....... ça va sonner drôlement creux 🤔

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - mar 26 Août 25 à 8 h 43

      Économiquement ça n'a aucun sens de faire jouer des matchs avec peu de public dans une enceinte qui coûte très cher à entretenir.

      Signaler

