Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG

Sonné par l’annonce du 24 juin dernier, l’OL a réussi à se remettre en ordre de bataille pour assurer son maintien. Derrière le duo Kang - Gerlinger, le club lyonnais tend à fluidifier ses relations avec la DNCG en cette période de mercato.
L’OL va bien sportivement et cela se ressent dans l’atmosphère autour du groupe de Paulo Fonseca et du club. Ou est-ce finalement le climat léger qui favorise cet épanouissement ? Qu’importe le pourquoi du comment, une chose est certaine : le club septuple champion de France est loin des tourments du début de l’été. Pourtant, cette embellie sportive ne doit pas faire oublier la réalité économique qui touche l’est lyonnais depuis plusieurs semaines. Si John Textor a mis les voiles vers Botafogo, bien qu’il s’autorise encore de poster les succès rhodaniens sur ses réseaux sociaux, les vestiges de l’Américain sont toujours bien présents.
La nouvelle direction tente forcément de mettre un grand coup de balai, mais tout ne disparaitra pas en un claquement de doigts, à l'image de ce dossier Matt Turner qui a laissé pantois plus d'une personne en interne. Pendant trop longtemps, l’OL a vécu au-dessus de ses moyens, ou du moins avec un train de vie qui ne collait plus à sa réalité sportive. Cela date bien avant l’arrivée de Textor mais on ne va pas se mentir, la politique du "cow-boy" n’a rien arrangé. En remettant la main à la poche avant le 9 juillet dernier, Michele Kang, aidée par les autres actionnaires d’Eagle Football et prêteurs, a sauvé ce qu’il fallait sauver de cet OL qui était au bord de la mort et surtout presque les deux pieds en Ligue 2.
Des échanges hebdomadaires
Cette première victoire de l’été, loin de la pelouse du Parc OL, ne s’est pas dessinée sans rien et tout l’environnement a bien compris qu’il allait falloir se serrer la ceinture. Le plan de départs au sein de l’institution avait déjà permis de réduire le nombre de salariés, même si cela n’est pas sans conséquence au niveau des tâches à réaliser. Sur le sportif, le message de la nouvelle présidente et de son bras droit Michael Gerlinger a été clair : retrouver à plus ou moins moyen terme une certaine santé financière. Au revoir les gros salaires comme Lacazette, Matic, Veretout ou Benrahma et bonjour les (bons ?) paris pas chers venus du Portugal, de Tchéquie ou tout simplement du centre de formation.
Ces efforts pour réduire de 60% la masse salaire, mais aussi faire rentrer de l’argent frais pour assurer le fonctionnement de la saison, la DNCG les voit et se tient au courant des avancées. Comme dit lundi soir dans "Tant qu’il y aura des Gones", le gendarme financier et l’OL sont en contact de façon hebdomadaire pour faire le point. Une transparence voulue par le club afin de restaurer la confiance avec l’instance après deux années de pique de la part de John Textor. En remerciant publiquement Jean-Marc Mickeler le 9 juillet dernier, Michele Kang avait d’ailleurs posé les fondations de cette volonté d’un apaisement entre les deux parties. Cette mission est d’ailleurs sur la bonne voie, mais la DNCG reste la DNCG et seuls les chiffres font foi.
Toujours ces 40 millions d'euros à trouver
Avant la fin de l’année 2025, l’OL va devoir repasser un grand oral pour montrer sa bonne foi et l’envie de "travailler dans la confiance et la transparence", comme l’avaient martelé Kang puis le club dans son communiqué de juillet. Alors forcément, en ces temps de mercato, le regard du gendarme est bien plus dirigé vers la capitale des Gaules pour suivre les agissements lyonnais. Des prévisions mises en avant début juillet, l’OL a très bien avancé, mais n’a pas encore tout rempli. La dernière pièce manquante du puzzle reste cette somme de 40 millions d’euros, qui n’est un secret pour plus personne.
Forcément, tous les regards se dirigent vers Malick Fofana, qui est aujourd’hui la plus grosse valeur marchande. Le Belge dispose de deux offres, dont Everton où il ne souhaite pas aller. Aimé du vestiaire et du club, l’OL ne lui forcera pas la main, mais il existe une réalité que personne ne peut cacher. Et sur ce point, un gros travail a été fait en interne pour expliquer et rassurer un maximum les joueurs sur la situation. Avec toutefois cette épée de Damoclès que représente la DNCG et les promesses.
Attention quand même à ce qui est dit, le plan de départ évoqué dans l'article a été décidé fin 2024 et validé en février 2025. Textor a fait beaucoup de choses mal mais ça c'est bien lui (Prud'hommes surtout) et pas Kang.
Ensuite, les 40M€ c'est avant le 30 juin qu'il faut les trouver : il n'y a aucun impératif à vendre Fofana cet été, et même si on le vend, la balance vente de Fofana / achats des 2 ou 3 joueurs restants ne doit pas nécessairement être de 40M€.
C'est plutôt côté actionnaires qu'il va y avoir une volonté de vendre maintenant plutôt que le 30 juin, pour éviter de devoir mettre la main au pot en attendant ces revenus... Mais on peut très bien imaginer une vente de Fofana à la Malo Gusto : vendu en janvier mais prêté à l'OL jusqu'à la fin de saison.
Vos informations sont erronées. Les 40 millions c'est bien avant le 31 décembre 2025 selon nos sources.
Aïe, aïe, aïe, ça complique le problème, il ne reste plus des masses d'options.
@ David
Matt Turner qui a 'lancé' pantois ....C'est 'laissé pantois'....
"Apaiser"...Je n'ai jamais autant entendu ce mot alors que cela s'embrase de partout dans notre vieux pays!
Souhaitons au moins que madame Kang et le staff parvienne à le faire financièrement à l'Olympique Lyonnais.
Pour ce qui est du transfert éventuel de Malick pas sûre que cela apaise les supporters mais surtout risque de rallumer le stress sportif qui est déjà grand avec tous ces nouveaux joueurs venus de championnats mineurs hormis un seul.
D'autant plus que sa valeur ne devrait pas "s'apaiser" !
Cette semaine sera donc décisive à plus d'un titre: je fais confiance à la Présidente pour prendre les bonnes décisions !
Merci pour la clarification sur ces fameux 40 millions.
Question bête, si l’on cherche à recruter 2 à 3 joueurs, et que Fofana trouve preneur, la balance doit elle être de 40 millions?
Si Fofana s’en va pour cette somme, combien pourra être dépensé pour les arrivées?
Serons-nous contraints de ne prendre que des prêts?