Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG

Sonné par l’annonce du 24 juin dernier, l’OL a réussi à se remettre en ordre de bataille pour assurer son maintien. Derrière le duo Kang - Gerlinger, le club lyonnais tend à fluidifier ses relations avec la DNCG en cette période de mercato.

L’OL va bien sportivement et cela se ressent dans l’atmosphère autour du groupe de Paulo Fonseca et du club. Ou est-ce finalement le climat léger qui favorise cet épanouissement ? Qu’importe le pourquoi du comment, une chose est certaine : le club septuple champion de France est loin des tourments du début de l’été. Pourtant, cette embellie sportive ne doit pas faire oublier la réalité économique qui touche l’est lyonnais depuis plusieurs semaines. Si John Textor a mis les voiles vers Botafogo, bien qu’il s’autorise encore de poster les succès rhodaniens sur ses réseaux sociaux, les vestiges de l’Américain sont toujours bien présents.

La nouvelle direction tente forcément de mettre un grand coup de balai, mais tout ne disparaitra pas en un claquement de doigts, à l'image de ce dossier Matt Turner qui a laissé pantois plus d'une personne en interne. Pendant trop longtemps, l’OL a vécu au-dessus de ses moyens, ou du moins avec un train de vie qui ne collait plus à sa réalité sportive. Cela date bien avant l’arrivée de Textor mais on ne va pas se mentir, la politique du "cow-boy" n’a rien arrangé. En remettant la main à la poche avant le 9 juillet dernier, Michele Kang, aidée par les autres actionnaires d’Eagle Football et prêteurs, a sauvé ce qu’il fallait sauver de cet OL qui était au bord de la mort et surtout presque les deux pieds en Ligue 2.

Des échanges hebdomadaires

Cette première victoire de l’été, loin de la pelouse du Parc OL, ne s’est pas dessinée sans rien et tout l’environnement a bien compris qu’il allait falloir se serrer la ceinture. Le plan de départs au sein de l’institution avait déjà permis de réduire le nombre de salariés, même si cela n’est pas sans conséquence au niveau des tâches à réaliser. Sur le sportif, le message de la nouvelle présidente et de son bras droit Michael Gerlinger a été clair : retrouver à plus ou moins moyen terme une certaine santé financière. Au revoir les gros salaires comme Lacazette, Matic, Veretout ou Benrahma et bonjour les (bons ?) paris pas chers venus du Portugal, de Tchéquie ou tout simplement du centre de formation.

Ces efforts pour réduire de 60% la masse salaire, mais aussi faire rentrer de l’argent frais pour assurer le fonctionnement de la saison, la DNCG les voit et se tient au courant des avancées. Comme dit lundi soir dans "Tant qu’il y aura des Gones", le gendarme financier et l’OL sont en contact de façon hebdomadaire pour faire le point. Une transparence voulue par le club afin de restaurer la confiance avec l’instance après deux années de pique de la part de John Textor. En remerciant publiquement Jean-Marc Mickeler le 9 juillet dernier, Michele Kang avait d’ailleurs posé les fondations de cette volonté d’un apaisement entre les deux parties. Cette mission est d’ailleurs sur la bonne voie, mais la DNCG reste la DNCG et seuls les chiffres font foi.

Toujours ces 40 millions d'euros à trouver

Avant la fin de l’année 2025, l’OL va devoir repasser un grand oral pour montrer sa bonne foi et l’envie de "travailler dans la confiance et la transparence", comme l’avaient martelé Kang puis le club dans son communiqué de juillet. Alors forcément, en ces temps de mercato, le regard du gendarme est bien plus dirigé vers la capitale des Gaules pour suivre les agissements lyonnais. Des prévisions mises en avant début juillet, l’OL a très bien avancé, mais n’a pas encore tout rempli. La dernière pièce manquante du puzzle reste cette somme de 40 millions d’euros, qui n’est un secret pour plus personne.

Forcément, tous les regards se dirigent vers Malick Fofana, qui est aujourd’hui la plus grosse valeur marchande. Le Belge dispose de deux offres, dont Everton où il ne souhaite pas aller. Aimé du vestiaire et du club, l’OL ne lui forcera pas la main, mais il existe une réalité que personne ne peut cacher. Et sur ce point, un gros travail a été fait en interne pour expliquer et rassurer un maximum les joueurs sur la situation. Avec toutefois cette épée de Damoclès que représente la DNCG et les promesses.