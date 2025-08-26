Actualités
L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

François Letexier au sifflet d’OL - OM

  • par David Hernandez

    • Pour le choc des Olympiques, la Ligue a choisi un arbitre expérimenté. François Letexier sera au sifflet dimanche soir. Un arbitre qui n’a pas forcément laissé que de bons souvenirs à l’OL.

    Après deux jours de repos, les joueurs de l’OL vont reprendre les choses sérieuses ce mardi matin. En préparation du choc contre l’OM, les Lyonnais ont rendez-vous avec leurs supporters à partir de 10h du côté du GOLTC pour la première séance estivale ouverte au public. Une façon d’attaquer du bon pied cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 qui se profile dimanche soir au Parc OL. Le test est attendu et permettra sûrement de savoir où on est vraiment Paulo Fonseca et son groupe après deux victoires d’entrée. Qui dit choc, dit forcément arbitre expérimenté et la mission de diriger ce duel toujours électrique revient à François Letexier. Le natif de Bédée n’en est pas à son premier choc des Olympiques puisqu’il en a déjà arbitré deux.

    Le spectre du derby toujours présent

    Toutefois, ce sera le premier au Parc OL, car en 2022-2023 et 2023-2024, cela s’était produit au Vélodrome. Avec à chaque fois une défaite rhodanienne (1-0 et 3-0). La nomination de Letexier a certainement dû crisper un peu en interne. Tout le monde se rappelle encore le dernier match de l’OL avec l’arbitre de 36 ans aux commandes. C’était lors du derby à Saint-Etienne en avril dernier et les fameuses décisions prises, notamment sur le tacle non maitrisé de Stassin sur la cheville de Tolisso qui n’avait pas valu un rouge après avoir consulté la VAR. Cela avait valu les remontrances de John Textor et Matthieu Louis-Jean après la rencontre perdue (2-1). Dimanche, François Letexier aura comme assistants Mehdi Rahmouni et Erwan Finjean. La VAR qui avait fait tant parler dans le Forez sera confiée à Bastien Dechepy et Mehdi Mokhtari.

    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG

