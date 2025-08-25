OL : entrainement en public ce mardi (10h)

Ce mardi en milieu de matinée, l'OL s'entraînera devant son public. L'occasion de faire le plein d'énergie avant le duel contre l'OM dimanche soir (20h45).

Après l'effort, le réconfort… Après le réconfort, l'effort. Au coup de sifflet final samedi soir, l'heure était à la communion entre joueurs et supporters lyonnais. En battant le promu messin (3-0), Paulo Fonseca avait gratifié ses joueurs en leur concédant deux jour de repos. Désormais en quête d'un 9/9 face à l'OM, les joueurs rhodaniens regagneront le chemin de l'entraînement dans une ambiance particulière ce mardi, pour le plus grand bonheur des supporters. Pour la première fois de l'été, ils auront l'occasion d'assister à une séance en public des joueurs de Paulo Fonseca.

Maintenir cette communion avec le public

Victoire contre Metz, préparation du match de l'OM avant la trêve et vacances scolaires… Le cocktail parfait pour un peu de proximité entre fans et joueurs, dans une ambiance qui promet d'être au rendez-vous. A six jours du choc des Olympiques, cet entraînement ouvert au public permettra de renforcer la symbiose entre toutes les parties du club, comme cela a été le cas samedi soir après la victoire contre Metz. Si parfois, la dynamique sportive n'aide pas à ouvrir certaines séances, celle de l'été est clairement positive.