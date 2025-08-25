Actualités
Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
Les supporters marseillais lors d’OM – Montpellier (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

OL - OM : les supporters marseillais ne devraient pas être de la partie

  • par Antoine Lio

    • En marge du choc des Olympiques, les supporters marseillais ne devraient, logiquement, pas prendre place dans le parcage.

    C'est une information qui peut paraître logique aujourd'hui. Or, il existait encore il y a quelques années une rivalité qui n'allait pas au-delà du football. Tout ça est très loin derrière désormais. Car il ne semble plus possible de nos jours qu'un affrontement entre l'OL et l'OM se fasse avec des supporters adverses. Il y avait bien eu une tentative de retour à la normale en 2023 avec des Lyonnais présents au Vélodrome. Seulement, cela a coïncidé avec l'attaque du car de l'OL, la blessure de Fabio Grosso ainsi que les agissements plus que condamnables dans le parcage lyonnais. En ce sens, le robinet a de nouveau été fermé et les deux derniers chocs des Olympiques ont été joués sans supporters extérieurs.

    En attente d'un arrêté préfectoral

    Dimanche, l'OM se présente au Parc OL et tout porte à croire que la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 se jouera sans supporters marseillais. Ce n'est malheureusement pas une surprise. Mais comme le rapporte RMC Sport, la préfecture du Rhône et le ministère de l'Intérieur envisagent une interdiction des supporters marseillais. Un arrêté préfectoral devrait bientôt voir le jour pour interdire ce déplacement à Décines. Samedi soir, pour OL - Metz, un peu moins de 400 Messins avaient fait le déplacement depuis la Lorraine. Les supporters lyonnais avaient été un peu plus de mille à Bollaert pour la première journée.

    Les joueurs de l'OL à l'entraînement
    OL : entrainement en public ce mardi (10h)

