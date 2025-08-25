Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts

En s'imposant contre Metz samedi soir, l'OL a enchaîné trois victoires à la suite avec un clean sheet en Ligue 1.

2023. Il fallait remonter en 2023 afin de voir l'OL remporter trois matchs de suite sans concéder de buts en Ligue 1 (Toulouse, Monaco, Nantes). Pour amorcer une saison par deux succès, il fallait même s'arrêter en 2019 (Monaco, Angers). Difficile de le croire, et cela peut se comprendre après les péripéties estivales. Mais depuis Angers et la dernière de Lacazette, l'OL n'a plus encaissé un but en Ligue 1. Une série à poursuivre.

Une solidité défensive qui s'améliore

Ce n'est que le début et il faut être régulier. Cette maxime du foot, les joueurs lyonnais l'entendent. Mais démarrer par deux victoires après un été pareil, c'était presque inespéré. Il faut dire que ces épisodes hollywoodiens ont plutôt soudé les joueurs au lieu de les désunir. Cela peut paraitre anecdotique, mais une équipe qui gagne, c'est avant tout une équipe qui s'entend. Que cela soit à l'entraînement, sur les réseaux sociaux et en dehors, le groupe vit bien, c'est une certitude. Mieux, la solidarité qui les soude depuis le début de la préparation estivale se reflète sur le terrain. Que ce soit en préparation ou depuis deux matchs en Ligue 1, l'OL n'a concédé que peu d'occasions, même quand il a souffert.

L'OM, un test déterminant pour les Lyonnais

S'il avait eu du travail à Lens, Rémy Descamps n'a pas vraiment eu à s'employer samedi soir face à Metz (3-0). Solide derrière, les Lyonnais ont ainsi pu dérouler offensivement, avec deux buts où les trois lignes du 4-3-3 de Paulo Fonseca a contribué à faire le break dès la pause. À Lens, les Rhodaniens se sont parfois fait peur. Mais face à l'OM, il faudra se montrer impérial. Embêtés par le Paris FC samedi après-midi, Aubameyang et les Marseillais infligeaient trois autres buts aux Parisiens après avoir été égalisés (5-2).

Corentin Tolisso le confiait en zone mixte samedi soir, le dernier choc des Olympiques au Parc OL "nous a fait mal". Dimanche soir face à l'OM, ne pas encaisser de but restera du bonus. La victoire, elle, est impérative pour confirmer ce début de saison avant la première trêve internationale.