Actualités
Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
Clinton Mata face à Brian Madjo lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • En s'imposant contre Metz samedi soir, l'OL a enchaîné trois victoires à la suite avec un clean sheet en Ligue 1.

    2023. Il fallait remonter en 2023 afin de voir l'OL remporter trois matchs de suite sans concéder de buts en Ligue 1 (Toulouse, Monaco, Nantes). Pour amorcer une saison par deux succès, il fallait même s'arrêter en 2019 (Monaco, Angers). Difficile de le croire, et cela peut se comprendre après les péripéties estivales. Mais depuis Angers et la dernière de Lacazette, l'OL n'a plus encaissé un but en Ligue 1. Une série à poursuivre.

    Une solidité défensive qui s'améliore

    Ce n'est que le début et il faut être régulier. Cette maxime du foot, les joueurs lyonnais l'entendent. Mais démarrer par deux victoires après un été pareil, c'était presque inespéré. Il faut dire que ces épisodes hollywoodiens ont plutôt soudé les joueurs au lieu de les désunir. Cela peut paraitre anecdotique, mais une équipe qui gagne, c'est avant tout une équipe qui s'entend. Que cela soit à l'entraînement, sur les réseaux sociaux et en dehors, le groupe vit bien, c'est une certitude. Mieux, la solidarité qui les soude depuis le début de la préparation estivale se reflète sur le terrain. Que ce soit en préparation ou depuis deux matchs en Ligue 1, l'OL n'a concédé que peu d'occasions, même quand il a souffert.

    L'OM, un test déterminant pour les Lyonnais

    S'il avait eu du travail à Lens, Rémy Descamps n'a pas vraiment eu à s'employer samedi soir face à Metz (3-0). Solide derrière, les Lyonnais ont ainsi pu dérouler offensivement, avec deux buts où les trois lignes du 4-3-3 de Paulo Fonseca a contribué à faire le break dès la pause. À Lens, les Rhodaniens se sont parfois fait peur. Mais face à l'OM, il faudra se montrer impérial. Embêtés par le Paris FC samedi après-midi, Aubameyang et les Marseillais infligeaient trois autres buts aux Parisiens après avoir été égalisés (5-2).

    Corentin Tolisso le confiait en zone mixte samedi soir, le dernier choc des Olympiques au Parc OL "nous a fait mal". Dimanche soir face à l'OM, ne pas encaisser de but restera du bonus. La victoire, elle, est impérative pour confirmer ce début de saison avant la première trêve internationale.

    à lire également
    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 25 Août 25 à 16 h 41

      C'est peut etre un détail pour vous , mais pour moi ça veut dire beaucoup .
      ( Rip michel berger )!

      Ce n'est pas anodin , comme disait l'autre .
      ( Rip nono )

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL
    OL - Metz : une belle affluence aoûtienne au Parc OL 17:15
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL a enchaîné une 3e victoire sans concéder de buts 16:25
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : les supporters marseillais ne devraient pas être de la partie 15:35
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement
    OL : entrainement en public ce mardi (10h) 14:44
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : le mercato estival prend fin dans une semaine à 20h 14:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 lancés, les U19 accrochés 13:15
    Le plateau de TKYDG
    OL, OM, Mercato, Académie… votre avis nous intéresse 12:30
    De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters 11:45
    d'heure en heure
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : Bojan Zekovic passe aspirant à l'OL 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Metz (3-0) : soir de première pour Kluivert et Moreira 10:15
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : l’OL met fin à quatre ans et demi de disette 09:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Avec un visage séduisant, l’OL a conquis son public 08:45
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi soir (19h) 08:00
    Facundo Buonanotte, joueur offensif argentin
    Mercato : l'OL tient son ailier droit mais... 07:30
    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    Mercato : les détails de l’accord OL - Wolfsburg pour Kumbedi 24/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un peu de repos avant de préparer l’OM 24/08/25
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    "Je vais le séquestrer"… l’OL prêt à tout pour garder Fofana 24/08/25
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L’OL veut "préserver cette communion" avec les supporters 24/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut