Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

Première Ligue : OL Lyonnes - OM sera diffusé en clair

    • La première journée de Première Ligue verra s'affronter l'OL Lyonnes et l'OM. Une affiche diffusée en clair sur la chaîne CStar.

    Contrairement aux hommes qui reprennent la compétition en fin de semaine, les joueuses de Jonatan Giraldez ont encore du temps avant le retour de la Première Ligue. Le championnat reviendra le week-end du 6 et 7 septembre. L'OL Lyonnes jouera face à l'OM lors de la première journée, recevant ainsi un champion de France de D2 très ambitieux.

    Canal + sera à nouveau le diffuseur de la D1, sachant que plusieurs rencontres seront également visibles sur le YouTube de la Fédération française de football. Ce duel entre Lyonnaises et Marseillaises sera lui retransmis sur C+, ainsi que sur CStar.

    Match au Parc OL

    Une première confrontation à retrouver en clair donc pour les supporters rhodaniens ne pouvant pas se rendre au stade. Rappelons que les Fenottes disputeront cette saison leurs matchs à domicile au Parc OL.

    En attendant, Wendie Renard et ses coéquipières poursuivent leur montée en puissance. Samedi, elles affrontaient le Servette FC. Une entrée en matière parfaitement maîtrisée, avec une manita pour commencer la présaison (5-0). Prochain rendez-vous le 16 août contre le FC Nuremberg. Place ensuite au choc "fratricide" contre le London City Lionesses (21/08), avant un stage en Allemagne jusqu'au 30 août.

