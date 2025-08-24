Actualités
John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor

  • par David Hernandez
  • 24 Commentaires

    • Suite à une banderole déployée en virage sud, mais surtout aux insultes qui ont suivi, le match entre l’OL et Metz a été brièvement interrompu. Un arrêt qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les propos discriminatoires de la LFP.

    Samedi soir, le fauteuil de président de l’OL était bel et bien occupé. Non pas par John Textor mais bien par Michele Kang, nouvelle femme forte du club et d’Eagle Football Group. L’Américaine était à Lyon depuis jeudi et le match entre l’OL Lyonnes et London City Lionesses et avait le sourire une fois de plus. A-t-elle eu besoin d’un traducteur pour comprendre les chants venus du Virage Sud juste après le retour de pause ? Michael Gerlinger a certainement dû lui expliquer la raison de l’arrêt temporaire de cet OL - Metz (3-0) à la 52e minute. Sur décision du délégué du match, Eric Wattellier a temporairement stoppé la rencontre pendant de longues secondes, dans l’attente de l’intervention du speaker du Parc OL.

    Pas d'arrêt définitif malgré la poursuite des chants

    Ce dernier a rappelé les consignes et la politique de la LFP pour lutter contre toutes formes de discrimination. Or, le problème venait avant tout des chants entonnés par les Lyon 1950. Le groupe du Virage Sud a eu une pensée pour John Textor, désormais loin de Lyon, mais toujours aux commandes de la holding Eagle Football. "John Textor est l'escroc d'un système sans garde-fou, non à la multipropriété", pouvait-on lire sur une banderole.

    Seulement, les attaques ne se sont pas limitées à ces mots écrits sur une bâche. Les propos entonnés ensuite "Textor enc***" ont poussé à l’arrêt du match afin de revenir au calme. Stratégie pas forcément payante puisque le Virage Nord s’y est finalement mis aussi. Sans incidence heureusement, car l’OL a pu s’imposer et n’a pas vu l’arbitre arrêter définitivement la rencontre.

    à lire également
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve et Bourgoin dos à dos (1-1)
    24 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 24 Août 25 à 8 h 51

      Tjrs les mêmes, tant qu'il n'y aura pas de dissolution ce sera ainsi, et le club en plus continuera à payer des amendes à cause de ces tar.s du cerveau ...

      Signaler
      1. Avatar
        michellahavane - dim 24 Août 25 à 9 h 40

        Bravo j'adhère absolument à ce discours et je réclame depuis des années la dissolution et l'interdiction de stade aux meneurs
        L'OL A LES MOYENS DE DEVENIR LE MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE... ALLEZ L'OL

        Signaler
        1. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 9 h 44

          Y a pas mort d'homme non plus.🙂‍↔️

          On a vu pire malheureusement...

    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 8 h 51

      Le simple retour du bâton pour JT.
      🙂‍↔️

      Signaler
    3. Avatar
      XUO - dim 24 Août 25 à 9 h 03

      Et donc qui va payer les pots cassés ? Le club. Quand on est supporter, on devrait éviter de marquer contre son camp.

      Signaler
      1. Avatar
        michellahavane - dim 24 Août 25 à 9 h 40

        Bravo Monsieur jader totalement à votre discours

        Signaler
    4. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 9 h 12

      A Gerland on pouvait crier ce qu'on veut on ne faisait pas tout ce tintamarre.

      Bientôt tu pourras même plus péter dans la rue t'auras une amende.😅

      Quelle époque.🙄

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 24 Août 25 à 9 h 26

        Justement il y a eut trop de laxisme, faut pas oublier que ce n'est que du sport. Que des mécontents se fassent entendre aucun problème, mais quand ça tombe dans les insultes, les menaces, qu'elles soient homophobes ou racistes la on est dans une autre dimension, malsaine, et qui n'a plus rien à voir avec le sport.

        Signaler
        1. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 9 h 32

          Il faut comprendre aussi la colère des gens.
          Textor nous l'a mis à l'envers si je puis dire.😒

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 24 Août 25 à 9 h 47

          Je comprends j'en fais parti aussi, mais de la à en venir aux insultes homophobes c'est juste lamentable. Mais bon on connaît les pratiques et les idées noseabondes des ultras de Lyon 1950, il y a derrière leurs attaques racistes et homophobes une idéologie qui pourrie le club depuis des années.

      2. Avatar
        XUO - dim 24 Août 25 à 9 h 27

        ...sauf si tu affiches la pancarte " Je roule au gaz naturel ". Tu pourrais même toucher des subventions et être protégé. Tu comprends pourquoi Palmade n'avait de cesse de se retourner sur scène ?

        Signaler
        1. OLyonn@is
          OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 9 h 30

          😂Elle est collector celle là Xuo!

        2. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 24 Août 25 à 9 h 39

          C'est clair, du grand art 🍻

        3. Mimoun
          Mimoun - dim 24 Août 25 à 9 h 57

          O000h Xuo !!!
          Bon, de façon moins équivoque, l'avantage, de dos, c'est qu'il a une chance de s'éloigner... Et ma grand-mère aurait dit à propos de Textor : "Je préfère voir ses talons que ses pointes" (= le voir partir plutôt que le voir arriver, les "pointes" étant ses orteils)...

    5. janot06
      janot06 - dim 24 Août 25 à 9 h 22

      Les bas du front se sont à nouveau distingués.
      Michèle Kang a pu constater la réalité qui sépare un match de ses féminines de celui de ses masculins.
      Piètre comportement après le bien bel hommage à Nanard.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 24 Août 25 à 9 h 35

        En effet jeanot, très mal placé avec l'hommage. Mais de toute façon mal placé tout court. En plus sur la banderole il y a marqué "non à la multipropriété" donc ils s'attaque aussi à madame Kang. C'est vraiment lamentable car sans elle on serait un ligue 2, et puis elle dirige cela d'une façon complètement différente de Textor, vraiment rien à voir avec lui.

        Signaler
      2. Avatar
        Poupette38 - dim 24 Août 25 à 9 h 50

        Malheureusement on a déjà subit ça à paris, lors de matchs de nos fenottes, se faisant copieusement insulter, ça fait bizarre, complètement déplacé 🤫

        Signaler
    6. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 24 Août 25 à 9 h 38

      Nanard nous manque.😇

      Signaler
    7. Avatar
      toffe31 - dim 24 Août 25 à 9 h 41

      bon c'était peut être pas le bon jour pour exprimer la colère suite à ce que Textor à fait subir au club,

      mais bon c'est fait tant pis et espérons juste qu'ils ne referons pas la même à tous les matchs à domicile.

      ils avaient des choses à exprimer ok maintenant place à la nouvelle saison qui commence.

      Signaler
    8. Avatar
      michellahavane - dim 24 Août 25 à 9 h 42

      S'il vous plaît.
      Que tous ceux qui adhèrent à ce qui s'est passé ne puisse plus laisser des commentaires et si vous pouvez les repérer les interdire de stade à vie.
      IL FAUT ASSAINIR

      Signaler
      1. Avatar
        vega 38 - dim 24 Août 25 à 10 h 03

        tiens une balance ⚖ ?

        Signaler
    9. Avatar
      vega 38 - dim 24 Août 25 à 10 h 01

      Les donneurs de leçons ca me fais doucement rigoler .

      Signaler
    10. RBV
      RBV - dim 24 Août 25 à 10 h 04

      Toujours cette justice à deux vitesses…à Nice, la banderole « hommage » avec une figure d’extrême droite passe crème mais chez nous, pour une banderole sans aucune insulte, on interrompt le match ?
      Ah bah j’ai hâte de voir chaque match au vélodrome être interrompue à cause de banderole insultante cette année alors 🙄
      Blague à part, qui décide de stopper les matchs et pourquoi ? Y’a une règle claire quelque part ?

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 24 Août 25 à 10 h 11

        Il n'était pas question de banderole, mais de chant homophobe à l'attention de notre cher escroc. c'est écrit dans le texte plus haut de façon très explicite.
        T'as pas regardé le match, tu lis pas l'article mais tu critiques les deux, belle perf, bravo, merci monsieur RBV, c'est un message dont on se rappelera

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve et Bourgoin dos à dos (1-1) 10:15
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL premier ? "Anecdotique mais ça fait plaisir" pour Tolisso 09:30
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor 08:45
    Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
    OL - Metz (3-0) : tout le monde en pince pour "Magic" Fofana 08:00
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    Karabec après OL - Metz (3-0) : "L'atmosphère au stade était incroyable" 07:30
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Louis-Jean : "Le mercato de l'OL n'est pas encore fini" 00:07
    Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
    OL - Metz (3-0) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 23/08/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    L’OL fait le métier face au FC Metz et prend la tête 23/08/25
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires 23/08/25
    Les supporters du FC Metz
    En Ligue 1, Metz a toutes les peines du monde à gagner 23/08/25
    Le match de National 3 entre la réserve de l'OL et Bourgoin
    La réserve de l'OL lance sa saison face à Bourgoin ce samedi (18h) 23/08/25
    Tyler Morton avec Liverpool
    OL : Tyler Morton dévoile ses idoles de jeunesse 23/08/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL - Metz : enchaîner trois victoires sans concéder de but en L1 23/08/25
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : 28 joueuses pour un stage sous le signe du travail 23/08/25
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz 23/08/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses 23/08/25
    Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
    Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham 23/08/25
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage 23/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut