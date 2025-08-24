OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor

Suite à une banderole déployée en virage sud, mais surtout aux insultes qui ont suivi, le match entre l’OL et Metz a été brièvement interrompu. Un arrêt qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les propos discriminatoires de la LFP.

Samedi soir, le fauteuil de président de l’OL était bel et bien occupé. Non pas par John Textor mais bien par Michele Kang, nouvelle femme forte du club et d’Eagle Football Group. L’Américaine était à Lyon depuis jeudi et le match entre l’OL Lyonnes et London City Lionesses et avait le sourire une fois de plus. A-t-elle eu besoin d’un traducteur pour comprendre les chants venus du Virage Sud juste après le retour de pause ? Michael Gerlinger a certainement dû lui expliquer la raison de l’arrêt temporaire de cet OL - Metz (3-0) à la 52e minute. Sur décision du délégué du match, Eric Wattellier a temporairement stoppé la rencontre pendant de longues secondes, dans l’attente de l’intervention du speaker du Parc OL.

Pas d'arrêt définitif malgré la poursuite des chants

Ce dernier a rappelé les consignes et la politique de la LFP pour lutter contre toutes formes de discrimination. Or, le problème venait avant tout des chants entonnés par les Lyon 1950. Le groupe du Virage Sud a eu une pensée pour John Textor, désormais loin de Lyon, mais toujours aux commandes de la holding Eagle Football. "John Textor est l'escroc d'un système sans garde-fou, non à la multipropriété", pouvait-on lire sur une banderole.

Seulement, les attaques ne se sont pas limitées à ces mots écrits sur une bâche. Les propos entonnés ensuite "Textor enc***" ont poussé à l’arrêt du match afin de revenir au calme. Stratégie pas forcément payante puisque le Virage Nord s’y est finalement mis aussi. Sans incidence heureusement, car l’OL a pu s’imposer et n’a pas vu l’arbitre arrêter définitivement la rencontre.