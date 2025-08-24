OL - Metz brièvement interrompu à cause d’insultes envers Textor

Suite à une banderole déployée en virage sud, mais surtout aux insultes qui ont suivi, le match entre l’OL et Metz a été brièvement interrompu. Un arrêt qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les propos discriminatoires de la LFP.
Samedi soir, le fauteuil de président de l’OL était bel et bien occupé. Non pas par John Textor mais bien par Michele Kang, nouvelle femme forte du club et d’Eagle Football Group. L’Américaine était à Lyon depuis jeudi et le match entre l’OL Lyonnes et London City Lionesses et avait le sourire une fois de plus. A-t-elle eu besoin d’un traducteur pour comprendre les chants venus du Virage Sud juste après le retour de pause ? Michael Gerlinger a certainement dû lui expliquer la raison de l’arrêt temporaire de cet OL - Metz (3-0) à la 52e minute. Sur décision du délégué du match, Eric Wattellier a temporairement stoppé la rencontre pendant de longues secondes, dans l’attente de l’intervention du speaker du Parc OL.
Pas d'arrêt définitif malgré la poursuite des chants
Ce dernier a rappelé les consignes et la politique de la LFP pour lutter contre toutes formes de discrimination. Or, le problème venait avant tout des chants entonnés par les Lyon 1950. Le groupe du Virage Sud a eu une pensée pour John Textor, désormais loin de Lyon, mais toujours aux commandes de la holding Eagle Football. "John Textor est l'escroc d'un système sans garde-fou, non à la multipropriété", pouvait-on lire sur une banderole.
Seulement, les attaques ne se sont pas limitées à ces mots écrits sur une bâche. Les propos entonnés ensuite "Textor enc***" ont poussé à l’arrêt du match afin de revenir au calme. Stratégie pas forcément payante puisque le Virage Nord s’y est finalement mis aussi. Sans incidence heureusement, car l’OL a pu s’imposer et n’a pas vu l’arbitre arrêter définitivement la rencontre.
Tjrs les mêmes, tant qu'il n'y aura pas de dissolution ce sera ainsi, et le club en plus continuera à payer des amendes à cause de ces tar.s du cerveau ...
Bravo j'adhère absolument à ce discours et je réclame depuis des années la dissolution et l'interdiction de stade aux meneurs
L'OL A LES MOYENS DE DEVENIR LE MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE... ALLEZ L'OL
Y a pas mort d'homme non plus.🙂↔️
On a vu pire malheureusement...
Le simple retour du bâton pour JT.
🙂↔️
Et donc qui va payer les pots cassés ? Le club. Quand on est supporter, on devrait éviter de marquer contre son camp.
Bravo Monsieur jader totalement à votre discours
A Gerland on pouvait crier ce qu'on veut on ne faisait pas tout ce tintamarre.
Bientôt tu pourras même plus péter dans la rue t'auras une amende.😅
Quelle époque.🙄
Justement il y a eut trop de laxisme, faut pas oublier que ce n'est que du sport. Que des mécontents se fassent entendre aucun problème, mais quand ça tombe dans les insultes, les menaces, qu'elles soient homophobes ou racistes la on est dans une autre dimension, malsaine, et qui n'a plus rien à voir avec le sport.
Il faut comprendre aussi la colère des gens.
Textor nous l'a mis à l'envers si je puis dire.😒
Je comprends j'en fais parti aussi, mais de la à en venir aux insultes homophobes c'est juste lamentable. Mais bon on connaît les pratiques et les idées noseabondes des ultras de Lyon 1950, il y a derrière leurs attaques racistes et homophobes une idéologie qui pourrie le club depuis des années.
...sauf si tu affiches la pancarte " Je roule au gaz naturel ". Tu pourrais même toucher des subventions et être protégé. Tu comprends pourquoi Palmade n'avait de cesse de se retourner sur scène ?
😂Elle est collector celle là Xuo!
C'est clair, du grand art 🍻
O000h Xuo !!!
Bon, de façon moins équivoque, l'avantage, de dos, c'est qu'il a une chance de s'éloigner... Et ma grand-mère aurait dit à propos de Textor : "Je préfère voir ses talons que ses pointes" (= le voir partir plutôt que le voir arriver, les "pointes" étant ses orteils)...
Les bas du front se sont à nouveau distingués.
Michèle Kang a pu constater la réalité qui sépare un match de ses féminines de celui de ses masculins.
Piètre comportement après le bien bel hommage à Nanard.
En effet jeanot, très mal placé avec l'hommage. Mais de toute façon mal placé tout court. En plus sur la banderole il y a marqué "non à la multipropriété" donc ils s'attaque aussi à madame Kang. C'est vraiment lamentable car sans elle on serait un ligue 2, et puis elle dirige cela d'une façon complètement différente de Textor, vraiment rien à voir avec lui.
Malheureusement on a déjà subit ça à paris, lors de matchs de nos fenottes, se faisant copieusement insulter, ça fait bizarre, complètement déplacé 🤫
Nanard nous manque.😇
bon c'était peut être pas le bon jour pour exprimer la colère suite à ce que Textor à fait subir au club,
mais bon c'est fait tant pis et espérons juste qu'ils ne referons pas la même à tous les matchs à domicile.
ils avaient des choses à exprimer ok maintenant place à la nouvelle saison qui commence.
S'il vous plaît.
Que tous ceux qui adhèrent à ce qui s'est passé ne puisse plus laisser des commentaires et si vous pouvez les repérer les interdire de stade à vie.
IL FAUT ASSAINIR
tiens une balance ⚖ ?
Les donneurs de leçons ca me fais doucement rigoler .
Toujours cette justice à deux vitesses…à Nice, la banderole « hommage » avec une figure d’extrême droite passe crème mais chez nous, pour une banderole sans aucune insulte, on interrompt le match ?
Ah bah j’ai hâte de voir chaque match au vélodrome être interrompue à cause de banderole insultante cette année alors 🙄
Blague à part, qui décide de stopper les matchs et pourquoi ? Y’a une règle claire quelque part ?
Il n'était pas question de banderole, mais de chant homophobe à l'attention de notre cher escroc. c'est écrit dans le texte plus haut de façon très explicite.
T'as pas regardé le match, tu lis pas l'article mais tu critiques les deux, belle perf, bravo, merci monsieur RBV, c'est un message dont on se rappelera