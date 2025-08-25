Actualités
Lyon fans and banners during the French championship Ligue 1 football match between Olympique Lyonnais and FC Metz on 23 August 2025 at Groupama Stadium in Décines-Charpieu near Lyon, France – Photo Cyril Lestage / DPPI (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters

  • par David Hernandez
  6 Commentaires

    • En fin de contrat, Nicolas Tagliafico a fait le choix de prolonger avec l’OL. Cette décision, dans un contexte économique et sportif à la baisse, a été appréciée par les supporters qui lui ont réservé une banderole contre Metz.

    En loupant la Ligue des champions et face à la cure d’austérité mise en place par la nouvelle direction début juillet, les supporters avaient depuis longtemps refermé le dossier Nicolas Tagliafico. Et puis, l’espoir s’est finalement transformé en réalité de voir le latéral gauche étendre son bail avec l’OL. Dans un effectif largement rajeuni, l’Argentin a prolongé pour deux saisons, apportant son expérience et faisant aussi des concessions financières pour rester entre Rhône et Saône. Déjà fortement apprécié du public lyonnais, Nicolas Tagliafico n’a fait qu’augmenter sa cote de popularité à Décines. Entré à un quart d’heure de la fin contre Metz, le champion du monde a fait ses débuts en Ligue 1 dans cette saison 2025-2026.

    "Heureux de revenir à la maison"

    Avant la rencontre, il avait eu le droit à un bel hommage du Kop Virage Nord, soulignant sa loyauté pour l’OL, malgré les difficultés. En même temps qu’ils lançaient des "Fico, Fico", les supporters ont déployé une banderole sur laquelle il était possible de lire. "Tu as choisi de continuer à porter ce maillot, gracias (ndlr : merci) Nico !". Une attention qui a fait chaud au cœur du joueur, "heureux d’être de retour à la maison avec les trois points" et qui a remercié le public "pour son accueil". Le guerrier argentin n’a d’ailleurs pas mis longtemps à remettre les ingrédients sur le terrain qui font de lui l’un des joueurs les plus appréciés.

    6 commentaires
    1. Avatar
      regard01 - lun 25 Août 25 à 11 h 53

      Tellement content de le revoir chez nous

      Signaler
    2. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - lun 25 Août 25 à 12 h 00

      Je le vois faire un match énorme le Nico face à Paixao (qui pour l'instant reste en demi-teinte).
      Petit aparté intéressant quand on sait que les Reds sont clairement la destination Malick voudrait avoir (il ne dirait mais n'en pense pas moins) :
      "D’après des propos d’Arne Slot relayés par Sky Sports, Liverpool n’aurait pas besoin d’un autre attaquant cet été. Le coach des Reds estime toujours disposer de deux joueurs à chaque poste. « Cela dépend de la façon dont on voit les choses. Si Florian Wirtz est également une option offensive, on peut compter cinq attaquants », a-t-il déclaré".

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 25 Août 25 à 12 h 32

        Salut QJPAF.
        Paixao est forcément en demi teinte vu qu'il est actuellement blessé et qu'il n'a pas encore joué une minute.

        Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 25 Août 25 à 12 h 09

      Il est chaud bouillant pour le prochain match contre l'OM ; c'est bien qu'il ait pu reprendre .

      Signaler
    4. janot06
      janot06 - lun 25 Août 25 à 12 h 23

      J'ai hâte de le revoir face à Less Melou... 😜

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - lun 25 Août 25 à 12 h 34

        lequel est bien dégouté ; il voulait venir mais le club a fait capoter le transfert pour 500K€ ; une dernière chance pour lui de joueur l'europa league et faire un dernier bon contrat .
        Mais je suis pas sur que Fonseca le voulait vraiment .

        Signaler

    Suivez le Live sur Score'n'co
