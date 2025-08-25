De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters

En fin de contrat, Nicolas Tagliafico a fait le choix de prolonger avec l’OL. Cette décision, dans un contexte économique et sportif à la baisse, a été appréciée par les supporters qui lui ont réservé une banderole contre Metz.

En loupant la Ligue des champions et face à la cure d’austérité mise en place par la nouvelle direction début juillet, les supporters avaient depuis longtemps refermé le dossier Nicolas Tagliafico. Et puis, l’espoir s’est finalement transformé en réalité de voir le latéral gauche étendre son bail avec l’OL. Dans un effectif largement rajeuni, l’Argentin a prolongé pour deux saisons, apportant son expérience et faisant aussi des concessions financières pour rester entre Rhône et Saône. Déjà fortement apprécié du public lyonnais, Nicolas Tagliafico n’a fait qu’augmenter sa cote de popularité à Décines. Entré à un quart d’heure de la fin contre Metz, le champion du monde a fait ses débuts en Ligue 1 dans cette saison 2025-2026.

"Heureux de revenir à la maison"

Avant la rencontre, il avait eu le droit à un bel hommage du Kop Virage Nord, soulignant sa loyauté pour l’OL, malgré les difficultés. En même temps qu’ils lançaient des "Fico, Fico", les supporters ont déployé une banderole sur laquelle il était possible de lire. "Tu as choisi de continuer à porter ce maillot, gracias (ndlr : merci) Nico !". Une attention qui a fait chaud au cœur du joueur, "heureux d’être de retour à la maison avec les trois points" et qui a remercié le public "pour son accueil". Le guerrier argentin n’a d’ailleurs pas mis longtemps à remettre les ingrédients sur le terrain qui font de lui l’un des joueurs les plus appréciés.