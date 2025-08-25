Actualités
Le plateau de TKYDG
Le plateau de TKYDG

OL, OM, Mercato, Académie… votre avis nous intéresse

  • par David Hernandez

    • Pour le retour de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi, il devrait y avoir des sourires sur le plateau. Pour cette reprise, focus sur le début de saison réussi de l'OL, la dernière ligne droite du mercato et l'Académie qui revient au cœur du projet.

    La rentrée des classes a eu lieu il y a deux semaines pour l'OL et celle des enfants se tiendra lundi prochain. Alors "Tant qu'il y aura des Gones" a choisi de couper la poire en deux et fait son retour ce lundi soir en direct à 19h. La fine équipe de TKYDG sera fidèle au rendez-vous et accueillera Amaury Barlet comme premier invité de la saison 2025-2026. Avec l'ancien formateur de l'OL Académie, il sera logiquement question de la place accordée aux jeunes dans le groupe professionnel. Malgré des résultats en dent de scie chez les jeunes, le centre de formation peut-il être encore un vivier qui fait tourner l'équipe première ?

    Le jeu lyonnais vous séduit-il ?

    En marge de cette question, le début d'émission tournera forcément autour de la reprise de la Ligue 1 et de ces deux victoires en deux matchs avant l'OM. Plutôt plaisant à voir, le plan de Paulo Fonseca vous a-t-il séduit sur ce début de saison ou l'emballement est-il un peu exagéré ? Enfin, et sans surprise, le dernier thème sera consacré à la dernière semaine du mercato. Quelle doit être la priorité dans le sens des arrivées à l'OL ?

    Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion.

    à lire également
    De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le plateau de TKYDG
    OL, OM, Mercato, Académie… votre avis nous intéresse 12:30
    De retour à l’OL, Tagliafico a apprécié l’accueil des supporters 11:45
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    Académie : Bojan Zekovic passe aspirant à l'OL 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Metz (3-0) : soir de première pour Kluivert et Moreira 10:15
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : l’OL met fin à quatre ans et demi de disette 09:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    Avec un visage séduisant, l’OL a conquis son public 08:45
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi soir (19h) 08:00
    Facundo Buonanotte, joueur offensif argentin
    Mercato : l'OL tient son ailier droit mais... 07:30
    d'heure en heure
    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    Mercato : les détails de l’accord OL - Wolfsburg pour Kumbedi 24/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un peu de repos avant de préparer l’OM 24/08/25
    Malick Fofana lors d'OL - Metz
    "Je vais le séquestrer"… l’OL prêt à tout pour garder Fofana 24/08/25
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L’OL veut "préserver cette communion" avec les supporters 24/08/25
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    Une succession d’hommages lors d’OL - Metz (3-0) 24/08/25
    Islam Halifa, capitaine de la réserve de l'OL contre Clermont
    Mercato : Halifa quitte l’OL pour le Red Star 24/08/25
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Kumbedi sur le départ ? 24/08/25
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    OL - Metz : Kang présente pour la première à la maison 24/08/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Metz (3-0) : "On a une certaine maitrise globale" 24/08/25
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Face à l’OL, Metz n’a pas forcément démérité 24/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut