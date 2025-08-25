OL, OM, Mercato, Académie… votre avis nous intéresse

Pour le retour de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi, il devrait y avoir des sourires sur le plateau. Pour cette reprise, focus sur le début de saison réussi de l'OL, la dernière ligne droite du mercato et l'Académie qui revient au cœur du projet.

La rentrée des classes a eu lieu il y a deux semaines pour l'OL et celle des enfants se tiendra lundi prochain. Alors "Tant qu'il y aura des Gones" a choisi de couper la poire en deux et fait son retour ce lundi soir en direct à 19h. La fine équipe de TKYDG sera fidèle au rendez-vous et accueillera Amaury Barlet comme premier invité de la saison 2025-2026. Avec l'ancien formateur de l'OL Académie, il sera logiquement question de la place accordée aux jeunes dans le groupe professionnel. Malgré des résultats en dent de scie chez les jeunes, le centre de formation peut-il être encore un vivier qui fait tourner l'équipe première ?

Le jeu lyonnais vous séduit-il ?

En marge de cette question, le début d'émission tournera forcément autour de la reprise de la Ligue 1 et de ces deux victoires en deux matchs avant l'OM. Plutôt plaisant à voir, le plan de Paulo Fonseca vous a-t-il séduit sur ce début de saison ou l'emballement est-il un peu exagéré ? Enfin, et sans surprise, le dernier thème sera consacré à la dernière semaine du mercato. Quelle doit être la priorité dans le sens des arrivées à l'OL ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article.