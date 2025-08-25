Ce dimanche, les U17 se déplaçaient à Thionville tandis que les U19 se rendaient à Dijon pour lancer la nouvelle saison.

Si les "grands" ont déjà repris le championnat voilà deux semaines, les jeunes de l'Académie faisaient leur rentrée des classes en différé. Les U17 de Samy Saci ont suivi les pas des hommes de Paulo Fonseca en s'imposant pour leur premier match face à Thionville (victoire 2-1). Arrivé mi-juillet dernier, Florent Balmont et ses U19 ont été accrochés (3-3) dans les derniers instants de la rencontre… après avoir mené de deux buts.

Les U17, force de résilience contre Thionville

Après le départ d'Amaury Barlet, Samy Saci est redescendu d'un cran et faisait ses débuts avec les U17 à Thionville. Ce dimanche (14 h 00), les jeunes pousses lyonnaises avaient pourtant mal débuté en concédant un but sur pénalty en première mi-temps. Mais après une préparation estivale solide (deux victoires), ponctuée par un match nul contre cette même équipe de Thionville (2-2), l'OL a su inverser la vapeur. Les buts de Nolan Velut (57e) et Jason Nkelenda (65e) ont permis aux U17 de s'imposer pour leur première de la saison (2-1).

Une première frustration pour Florent Balmont

Du côté de Dijon, ce n'était pas vraiment l'effet miroir. Après avoir été mené par deux buts rapides de l'OL grâce à Hoareau (4e) et Garcia (6e), puis 3-2 par l'intermédiaire d'Otobo à la 63e, l'ASPTT Dijon n'a pas baissé le pavillon. En voyant le club bourguignon égaliser dans le temps additionnel de la seconde période (90ᵉ+3), les jeunes de Florent Balmont ne sont partis qu'avec un petit point. L'avance confortable, acquise rapidement, a peut-être poussé les U19 à se relâcher ? L'entraîneur et son staff vont devoir analyser cette performance rangeante avant la première de la maison samedi prochain (17h) contre Reims.