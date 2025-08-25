Avec un visage séduisant, l’OL a conquis son public

Après une entrée réussie à Lens, l’OL a confirmé ses belles promesses samedi soir face à Metz. Si tout cela doit être validé contre un gros que peut être l’OM dimanche prochain, les supporters lyonnais sont déjà séduits par ce qu’ils voient.
Tout va très vite dans le football et ce n’est pas l’environnement lyonnais qui dira le contraire. Il y a deux mois, presque jour pour jour, l’OL était au bord du précipice, presque en mort cérébrale. Le 24 juin, la DNCG, d’un simple, mais foudroyant communiqué de quelques mots, avait plongé tout un club, toute une ville dans une paralysie totale. La Ligue 2, à laquelle John Textor assurait ne pas vouloir penser en novembre dernier, attendait le club septuple champion de France s’il ne faisait rien pour arranger sa situation en appel. Avec une vague de contestation devant le Parc OL le 30 juin et un changement de présidence avec la nomination de Michele Kang à la place de Textor, l’OL a finalement assuré son maintien dans l’élite.
Un mois et demi plus tard, voilà la formation rhodanienne leader de la Ligue 1 après deux journées. Un classement anecdotique aussi tôt dans la saison, mais pas tant que ça finalement. Le club est en train de renaitre de ses cendres, toujours un peu chaudes financièrement, et c’est presque un petit miracle. Pourtant, samedi soir, ce ne sont pas avec des mines déconfites, mais bien des sourires que joueurs, staff et dirigeants ont fêté la victoire contre Metz. Ils n’étaient pas les seuls puisque le Parc OL avait, lui aussi, l’ivresse d’une soirée réussie. Malgré les vacances scolaires, le stade de Décines a signé l’une de ses meilleures affluences aoûtiennes depuis son inauguration en janvier 2016, preuve qu’il se passe bien quelque chose dans la capitale des Gaules.
Un état d'esprit qui fait mouche
Le succès à Lens en ouverture de cette Ligue 1 avait fini de convaincre les derniers hésitants à prendre leur place pour cet OL - Metz. L’occasion de saluer la mémoire des plus anciens qui ont fait l’histoire de ce club et d’encourager ceux qui perpétuent ce récit vieux de 75 ans désormais. Dans ce scénario estival digne de Hollywood, la préparation estivale n’est pas étrangère à cette excitation qui a pris possession des supporters. On promettait l’enfer, l’été a pourtant été plus que radieux entre Rhône et Saône. "On ne va pas se mentir, les recrues, ce ne sont pas des grands noms et il y a besoin de faire quelques recherches, sourit Matthias sur le parvis du Grand Stade. Mais à travers les réseaux du club, on voit un groupe qui vit bien, qui semble s’éclater ensemble et ça fait plaisir."
On pourrait croire que ces joueurs restent déconnectés de tout ce qu’il se passe autour du club, mais peut-être bien, pour la première fois depuis longtemps, la situation en a interpelé plus d’un. Des questions, des interrogations ont fusé en interne, preuve qu’il existe une vraie implication. C’est d’ailleurs cet état d’esprit que l’on voit depuis deux matchs qui plait dans les travées décinoise. "Quand on voit comment Morton est déjà dans le moule, on se dit qu’il y a un vrai travail de fait en amont sur la mentalité. Ça nous change de ce qu’on a pu connaitre il n’y a pas si longtemps", avance Julien qui avait profité du match de la réserve à 18h pour se faire une double dose d’Olympique lyonnais samedi.
"Garder cette union, cette symbiose"
Samedi soir, les quelque 50 000 spectateurs ont donné de la voix pour pousser les joueurs de Paulo Fonseca. Ils ont été récompensés par deux magnifiques buts en première mi-temps au terme de deux actions collectives rondement menées. Le jeu mis en place par le Portugais commence à porter ses fruits, même s’il faudra juger contre une autre adversité, et ce, dès dimanche face à l’OM. Mais comme avec Pierre Sage, les supporters prennent du plaisir à revenir au stade et c’est déjà une victoire. "Les actions sur les deux buts, c’est vraiment fort. Ça fait plaisir de voir l’OL faire ce genre de circuits de passes", s’enthousiasmait Enzo, croisé sur l’un des parkings du stade, deux heures après le coup de sifflet final.
Par son état d’esprit et sa philosophie, cet OL version 2025-2026 a attaqué la saison par le bon bout. Il sera peut-être moins talentueux que ceux des années précédentes, mais les supporters veulent avant tout des joueurs qui mouillent le maillot. Les résultats eux suivront ou pas. Mais comme l’a rappelé Jorge Maciel après la victoire contre Metz, "pour respecter l’héritage du club, on doit tout donner dans le présent. On a des moyens moins importants, mais on doit garder cette union, cette symbiose. C’est comme ça qu’un grand club doit avancer." Tout ne sera pas tout rose cette saison, mais pour le moment, tous les voyants sont au vert. Et c’est bien la rare fois où cette couleur sied parfaitement à l’OL.
C'est surtout qu'on a changer de joueurs, beaucoup et pris des bons jeunes ...
Encore si c'est Fonseca qui les a choisi mais on en sait absolument rien
J'ai du mal avec ces raccourcis, y aurait dupraz, Antonetti, pierre (sage 😀😉) Paul ou jacques, ca serait pareil
Les coachs, c'est comme les goals, on en fait des caisses mais il y en a des tonnes qui sont bons et même les plus grands parfois comme ancelotti ou pep (l'original ) font des conneries dans une saison ...
hello , c'est un peu normal et classique , quand ça gagne , le coach est automatiquent louangé et encensé .
Si ça perd , c'est automatiquement et souvent aussi , la faute du coach , de ses choix , etc ...
Pierrot est passé par la , porté aux nues puis critiqué durement , ça ne travaillait pas avec lui , et blabla .
( Hier son Lens a gagné ) .
Bien sur ça gêne de dire que fonseca fait bien jouer l'équipe , après le tombereau de critiques qui lui est tombé dessus ( fraudeseca et j'en passe ) .
Je pense il faudrait vraiment tourner la page de la saison dernière et se concentrer sur le présent en étant objectif , et on le critiquera à nouveau s'il y a lieu , pour le moment je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher .
Ce qui m'interpelle , c'est l'unité , la solidité du groupe .
Hormis les deux buts entachés de hors jeu , pris contre le bayern , et celui contre Getafe , cette équipe n'a pris aucun but cet été , et on a même vu un Nikhaté qui n'a subit aucune critique ( c'est rare ) après son match contre metz.
L'echec de la venue de Lee-Melous est pour moi une bonne chose , ça permet aux jeunes de s'affirmer et libère une place dans l'entre jeu .
Il manque une doublure à georges , un ailier droit , et un ailier gauche si Malik part .
Le marché est donc clos pour la défense et le milieu , Kumbedi est barré par Amn ( qui comme c'est étonnant , à retrouvé l'envie de jouer en étant latéral et a même été très bon offensivement ) et devrait donc partir , c'est mieux pour lui , je pense qu'il a fait son temps à l'OL .
Gageons que si l'équipe se plante face à l'OM , les critiques vont repleuvoir , certains sont prêts à dégainer et attendent le premier faux pas pour se lacher , mais en attendant c'est un été parfait et inespéré quand on revient au début juillet , ou l'on pensait le club sombrer .
Je ne comprends pas l’enthousiasme général
Je suis content des 2 victoires mais si on regarde le contenu je suis beaucoup moins content
Le match contre Lens m’a inquiété tant on a été dominé je m’attendais à une réaction au niveau du jeu contre un promu à domicile et là une fois de plus on a été dominé la première mi temps contre metz un promu est assez inquiétante qu’il nous balade ainsi a domicile n’a rien de rassurant surtout qu’on a mis L’équipe type oui c’est mieux en seconde période mais cela devrait permettre d’être plus mesuré
Quand je lis le titre victoire séduisante c’est dingue on dirait on a eut 70% de possession 20 tirs des actions de classe a chaque offensive
Ce n’est pas le match que j’ai vue
En 1 ère période je crois que Metz a 55% de possession
Je trouve le milieu pas top Tolisso en 10 je ne comprends toujours pas ce n’est pas son poste et ca se voit
Il serait tellement plus impactant plus bas
Sulzic a l’air d’avoir les capacités pour endosser ce rôle de toute façon il a passé 50 % de son temps dans l’axe donc … il faut faire un choix entre tolisso morton tessman 2 doivent jouer et être accompagnés d’un milieu créateur
Ça marchait bien avec merah en prepa je comprends la réticence de fonseca à le lancer mais franchement le milieu manque de créativité et il est beaucoup trop défensif pour avoir le ballon
hello , je ne suis pas étonné que tu fasses la fine bouche et préfère critiquer que féliciter l'équipe et le travail qui a été fait .
Tu fais partie de ceux qui vont pourrir l'équipe au premier faux pas , mais passe une licence d'entraineur et fait le job , on aura sans doute de meilleurs résultats avec toi .
Tolisso a été le meilleur de l'équipe et un rouage essentiel mais tu dois avoir un problème de vision ; il est juste excellent dans cette position .
Juni38
lol ce que je dis n’est pas pour les footix un connaisseur comprendra mes propos
Je ne dis pas que tout est a jeter
Je dis juste que sûr les 2 matchs on a été dominé contre Lens on a fait que défendre et contre Metz un promu on ne voit pas le jour en 1 ère mi temps
Si toi tu penses ou tu veux voir que tout va bien c’est ton problème