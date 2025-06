Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

C'est désormais officiel. Michele Kang, patronne d'OL Lyonne, prend la direction de l'Olympique lyonnais. Elle succède à John Textor.

Le renouveau attendu a eu lieu. Comme cela bruissait depuis quelques jours, John Textor n'est officiellement plus le patron de l'Olympique lyonnais. Lui succède Michele Kang, qui prend les commandes d'un navire à la dérive suite à la rétrogradation en Ligue 2 prononcée par la DNCG. Ce lundi, Eagle Football Group (EFG) a confirmé l'information via un communiqué.

La direction est entièrement repensée, avec donc la propriétaire d'OL Lyonnes en cheffe de file. Elle est dorénavant la présidente de l'OL, et même la présidente-directrice générale d'EFG.

John Textor, lui, a démissionné et n'occupe, sur le papier, plus aucun rôle chez les septuples champions de France (2002-2008). Il ne siège plus non plus au conseil d'administration (CA).

Michael Gerlinger prend la place de Laurent Prud'homme

Michele Kang, outre ses fonctions chez les féminines, était déjà au CA de l'Olympique lyonnais, et fait partie des administrateurs d'Eagle Football en tant qu'actionnaire. Dans sa tâche, elle sera épaulée par Michael Gerlinger, le désormais directeur général du club. Un poste auparavant dévolu à Laurent Prud’homme.

Ce duo devra œuvrer afin d'obtenir en appel le maintien des Rhodaniens en Ligue 1. "Nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà", a déclaré l'Américaine. Elle supervisera ainsi le recours devant la Direction nationale du contrôle de gestion.