OL - Mercato : Bulka (Nice) plutôt que Perri pour Neom ?

Marcin Bulka, gardien de l’OGC Nice (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Convoitant Lucas Perri, le club saoudien de Neom pourrait engager pour garder ses cages Marcin Bulka. Le gardien niçois serait séduit par le projet.

Seront-ils très nombreux à réaliser le voyage entre la France et l'Arabie saoudite cet été ? A priori oui, notamment par la volonté d'un concurrent, le Neom SC. Tout juste promu en première division, le club de Saïd Benrahma (dont l'option d'achat a été levée) s'est lancé dans une véritable campagne de recrutement visant principalement la Ligue 1. Alexandre Lacazette serait en passe de s'y engager, tout comme un jeune footballeur rémois.

La formation saoudienne a également dans son viseur Corentin Tolisso et Lucas Perri. Soit un trio d'éléments majeurs pour l'OL version 2024-2025. Si le départ du buteur est acté, celui de ses deux compères ne l'est pas encore. Mais puisque tout est à vendre ou presque du côté de Décines afin de rétablir une situation critique, rien n'est impossible. Il semble cependant que la piste du gardien de but se soit refroidie pour Neom.

Perri courtisé par Leeds ?

En effet, la richissime équipe de Saudi Pro League devrait plutôt se tourner vers un autre portier, lui aussi jouant en Ligue 1. Le Niçois Marcin Bulka serait bien parti pour être son futur numéro 1 dans les cages. L'Equipe évoque à ce sujet un accord entre Nice et Neom à hauteur de 15 millions d'euros. Sunderland serait aussi dans la course, mais la tendance pencherait plutôt pour le représentant du Moyen-Orient.

De quoi a priori mettre un terme à la possibilité de voir Perri (27 ans) débarquer à Neom. D'autant plus que le média sportif affirme que l'OL "ne réalisera pas de transferts tant qu'il n'aura pas clarifié" son avenir. Le Brésilien n'en reste pas moins très courtisé, surtout en Angleterre, avec Leeds.