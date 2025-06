En attendant de connaitre définitivement son sort, l’OL tente de préparer la saison qui se profile du mieux possible. Avec la conscience que tout le monde pourrait faire ses valises, à commencer par les gros salaires comme Corentin Tolisso.

En ce dimanche 29 juin, tous les regards devraient être tournés vers le mercato. Avec une reprise de l’entraînement fixée dans huit jours, la fin du mois de juin devrait être synonyme de rumeurs en tout genre, de premières officialisations. Sauf qu’à l’OL, la décision de la DNCG mardi a mis un très gros coup de massue derrière la tête des dirigeants et tout un club. L’heure n’est pas à penser au mercato, mais bien à préparer une défense pour inverser la tendance et réussir à se maintenir en Ligue 1.

Finalement, le mercato servirait avant tout à faire affaire dans le sens des départs pour apporter des liquidités qui ne seraient pas de trop avant le passage en appel devant la commission. Avant même la sanction de la DNCG, presque tout le monde était déjà à vendre à Décines et ce sentiment a pris une autre dimension depuis mardi. Quel visage à l’OL pour le mois d’août ? Impossible de le dire, mais il va y avoir du mouvement, beaucoup de mouvements, notamment sortants.

Assurance sportive ou soulagement financier ?

Rayan Cherki est déjà parti et Malick Fofana pourrait l’imiter en rejoignant également la Premier League contre un gros chèque. Lucas Perri, autre belle valeur marchande de l’effectif, a ses courtisans et pourrait bien ne pas être retenu. Reste la question des gros salaires comme Nemanja Matic, Moussa Niakhaté ou Corentin Tolisso. L’OL a besoin de baisser sa masse salariale, c’est un fait. Désormais, deuxième plus gros salaire du club depuis les départs de Lacazette et Cherki, le milieu international français reste aussi l’ultime garant des valeurs lyonnaises.

Le cas Tolisso est un dilemme pour l’OL, tant il a prouvé la saison passée son importance. Il ne serait pas de trop pour tenter de garder un peu de compétitivité si le club reste en Ligue 1, mais il ferait aussi du bien aux finances en partant. Corentin Tolisso serait attentif à la situation du club d’après L’Équipe, d’autant plus qu’il serait, lui aussi, courtisé par Neom. Le club saoudien semblerait alerte quant à la situation critique de l’OL. De là à devenir un club ami pour renflouer les caisses ?