DNCG : coup de tonnerre pour l'OL, envoyé en Ligue 2

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Malgré les garanties apportées par John Textor depuis huit mois, la DNCG a choisi de frapper fort et de confirmer la rétrogradation de l'OL en Ligue 2.

L’épisode tant redouté a finalement a livré son verdict pour l’Olympique lyonnais. Après plusieurs mois d’incertitude, le club rhodanien a été auditionné ce mardi 24 juin par la DNCG, qui a confirmé la descente de l'OL en Ligue 2 ! Un tremblement de terre de plus entre Rhône et Saône après le premier reçu en novembre dernier avec une masse salariale encadrée, interdiction de recrutement lors du mercato hivernal et, surtout, relégation à titre conservatoire.

Un coup de massue pour le club et ses supporters, pris de court par l’ampleur des mesures. John Textor, président de l’OL, s’était pourtant voulu rassurant. "La réunion s’est bien passée", avait-il confié après cette entrevue initiale. Mais ces paroles n’avaient guère suffi à apaiser l’angoisse d’un public lyonnais déjà en proie au doute, plongé dans un flou administratif persistant. En janvier 2025, la direction du club décide de faire appel, sans succès. Rien ne bouge. Puis vient février, et un brin d’espoir : la DNCG adresse des "félicitations" à l’OL pour sa gestion du mercato hivernal, marqué par plusieurs ventes majeures.

Un appel à venir du club lyonnais ?

Cette semaine, l’ultime rendez-vous avec l’instance de contrôle a sonné comme un verdict final. Et cette fois-ci encore plus que les autres, le ciel s'assombrit au-dessus du Parc OL : le club rhodanien est rétrogradé en Ligue 2. La direction lyonnaise n'a donc pas rempli toutes les conditions exigées par la DNCG. John Textor est dans la tourmente. Son optimisme constant n'aura pas suffi à sauver l'Olympique lyonnais d'un événement tragique. L'onde de choc va être difficile à avaler et surtout il va falloir trouver la parade pour se relever.