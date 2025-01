Mercato : l’OL fait appel des sanctions de la DNCG

John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Interdit de recrutement et rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison, l’OL est pour le moment limité dans son action hivernale. Le club a choisi de contester ces sanctions et sera entendu vendredi prochain.

Depuis maintenant quelques jours, le mercato hivernal a ouvert ses portes et l’OL occupe en grande partie l’actualité française. Il faut dire qu’avec les sanctions prononcées par la DNCG, il y a un mois, le club lyonnais n’allait pas se montrer inactif. Du moins dans le sens des sorties. Pas forcément convaincu par le plan de John Textor, le gendarme financier du football français avait sanctionné l’OL d’une interdiction de recrutement et, surtout, d’une relégation à titre conservatoire en Ligue 2 à la fin de la saison.

Le club devait donc montrer patte blanche pour éviter un tel scénario catastrophe et cela passe donc par une réduction du train de vie salarial et d’un dégraissage de l’effectif de Pierre Sage. Après cinq jours d’ouverture, Anthony Lopes, Jeffinho et Gift Orban ont quitté les bords du Rhône et de la Saône, mais cela reste encore insuffisant. L’OL ne désespère pas vendre certains "indésirables" d’ici au 31 janvier, mais une partie de son avenir à court terme va se jouer dans les prochains jours.

Le club veut apporter des réponses aux interrogations de la DNCG

Comme l’a rapporté L’Équipe, la direction rhodanienne a choisi de faire appel de ces sanctions, après avoir enfin reçu la notification de ces décisions il y a seulement quelques semaines. C’est donc le vendredi 10 janvier prochain que John Textor et Laurent Prud’homme, notamment, se présenteront devant la commission d’appel de la FFF pour faire valoir leurs droits et espérer voir les sanctions levées ou au moins allégées.

Pour ce faire, l’OL va devoir présenter un dossier qui met en avant toutes les opérations qui avaient été présentées en novembre dernier et qui se sont réalisées depuis. On peut penser à l’argent promis avant l’introduction à la Bourse de New-York ou encore les récentes ventes de ce début de mercato hivernal. Des économies qui seront prises en considération ? Le club lyonnais l’espère forcément afin de vivre une seconde partie de saison moins stressante en coulisses…