John Textor a assisté à la victoire de l’OL contre Montpellier (1-0)

John Textor en discussions avec Laurent Prud’homme (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Après les festivités du côté de Botafogo, John Textor a profité de la nouvelle année pour faire un saut à Lyon. Le patron américain a assisté à la victoire de l’OL contre Montpellier (1-0).

Le mois de décembre avait avant tout rimé avec Botafogo pour John Textor. Entre la finale de la Copa Libertadores et la dernière ligne droite du championnat brésilien, l’Américain avait posé ses valises à Rio de Janeiro et n’a pas été déçu. Le club carioca ayant réalisé le doublé, Textor a eu le sourire pendant de nombreux jours et a fêté ces deux trophées comme il se devait. Ayant fait l’impasse sur le choc contre le PSG à la mi-décembre, le patron d’Eagle Football Group n’a pas manqué le premier rendez-vous de l’année 2025 de l’OL.

L'OL se relance sous les yeux de son propriétaire

Samedi soir, John Textor était présent à Décines pour assister à la victoire des joueurs de Pierre Sage contre Montpellier (1-0). Assis aux côtés de Matthieu Louis-Jean, directeur technique, et Laurent Prud’homme, directeur général, l’Américain n’a pas forcément dû apprécier le spectacle proposé par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Mais en voyant l’OL revenir à seulement deux longueurs du podium, il y avait de quoi avoir le sourire dans les coursives du Parc OL.