Après la Copa Libertadores, Textor fait le doublé avec Botafogo

Une semaine après avoir décroché la première Copa Libertadores de son histoire, Botafogo a remis ça en championnat. Sous les yeux de John Textor, le club carioca a été sacré champion du Brésil. Une première depuis 1995.

À peine remis de leurs émotions que les supporters de Botafogo vont devoir remettre ça. Il y a une semaine, ils ne se faisaient pas prier pour célébrer le premier titre continental du club. Sept jours et deux matchs de championnat plus tard, Adryelson et ses coéquipiers ont fait le doublé Libertadores - championnat. Dimanche soir, Botafogo se devait de gagner ou de faire le même résultat que Palmeiras pour décrocher le premier titre de champion depuis 1995. Le scénario a été parfait puisque "Fogo" s’est imposé dans les derniers instants (2-1) contre Sao Paulo tandis que son dauphin s’est incliné. Avec six points d’avance, John Textor pouvait encore avoir le sourire et l’envie de danser au stade olympique Nilton-Santos.

Adryelson termine son prêt sur un doublé

Porté aux nues par tout un peuple depuis une semaine, l’Américain écrit encore un peu plus sa légende, à l’image de cette banderole qui en dit long. "Merci Monsieur Textor pour avoir révolutionné notre histoire". Cette rencontre de la 38e journée du Brasileirao marquait la dernière d’Adryelson sous le maillot de Botafogo. Prêté jusqu’à la fin décembre, le défenseur avait confirmé il y a une semaine qu’il retournerait à l’OL début janvier. Qu’en sera-t-il pour Thiago Almada ? L’Argentin a lui laissé planer le mystère. Néanmoins, son avenir semble avant tout en Europe, que ce soit à Lyon ou ailleurs.