Mercato : Diawara veut gagner du temps de jeu loin de l’OL

Avec seulement 37 minutes disputées depuis le début de la saison, Mahamadou Diawara n'a pas forcément convaincu Pierre Sage. Le jeune milieu souhaiterait quitter l’OL, que ce soit en prêt ou de manière définitive cet hiver.

Depuis plusieurs semaines, Pierre Sage a trouvé la bonne formule et même s’il se défend d’avoir un onze-type, l’entraîneur de l’OL a malgré tout trouvé une rotation qui fonctionne. Forcément, la bonne passe rhodanienne a un impact négatif sur certains joueurs. On pense notamment à Gift Orban ou Wilfried Zaha, laissés de côté, mais aussi aux plus jeunes. Depuis le début de la saison, Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara doivent se contenter de miettes avec la concurrence qui règne dans le groupe depuis août. Avec 240 minutes, le latéral s’en sort un peu mieux que son compère du milieu qui n’a disputé que 37 petites minutes sur le terrain. Un temps de jeu très faible qui a poussé Diawara à demander son départ cet hiver, d’après L’Équipe.

Un départ en prêt ou de façon définitive ?

Buteur en Premier League International Cup avec la réserve la semaine dernière, l’ancien capitaine des U19 du PSG s’attendait peut-être à une plus grande considération de la part de Pierre Sage. Pourtant, depuis l’arrivée du technicien il y a un an, le temps de jeu a considérablement fondu pour Mahamadou Diawara, lancé à la surprise générale par Fabio Grosso en octobre 2023 et qui avait disputé 12 matchs la saison passée. Face à cette impatience et ce besoin d’enchaîner les matchs, la réflexion est donc posée afin de savoir si l’OL laissera partir son jeune professionnel pendant six mois en prêt ou de manière définitive. Ces dernières semaines, Villarreal aurait montré un intérêt pour le milieu lyonnais.