Zaha fait son retour pour Angers - OL

Face à la blessure de Saïd Benrahma, Pierre Sage a choisi de reconvoquer Wilfried Zaha. L’ailier ivoirien n’avait pas été retenu pour les deux derniers matchs de l’OL.

La victoire contre Nice, conjuguée à celle à Bakou quelques jours plus tôt, a eu un effet positif sur le groupe de l’OL. Cela a permis à la formation lyonnaise de retrouver des positions plus en adéquation avec les objectifs prévus en début de saison. Toutefois, le top 5 retrouvé dimanche dernier doit être confirmé dès ce samedi (21h) à Angers. Car c’est dans la régularité et des séries de victoires que les joueurs de Pierre Sage seront chaque journée un peu mieux placés pour atteindre la fameuse Ligue des champions. C’est encore loin, mais le passage au stade Raymond-Kopa est plus important qu’il n’en a l’air. Il doit permettre de confirmer le succès niçois et de prendre un maximum de confiance avant les rendez-vous contre l’Eintracht Francfort et le PSG la semaine prochaine.

Orban toujours hors du groupe

Pour ce déplacement dans la Maine, Pierre Sage savait depuis déjà quelques jours qu’il devrait faire sans Saïd Benrahma. Touché contre les Aiglons, l’Algérien se soigne pour être de nouveau sur pied en Ligue Europa. Une incertitude pesait également sur Saël Kumbedi, touché à l’entraînement jeudi. Non retenu contre Nice et malgré sa présence à l’entraînement ce vendredi, le latéral n’est pas plus dans le groupe de l’OL ce vendredi. Ce qui n’est pas le cas de Wilfried Zaha. Laissé de côté depuis deux matchs, l’Ivoirien profite de la blessure de Benrahma pour faire son retour et laisser ainsi Gift Orban comme le seul à enchaîner trois mises à l’écart de suite…

Le groupe de l'OL à Angers : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Zaha