Attendu au tournant, l’OL n’a pas fait de sortie de route

Les joueur de l’OL célèbrent un but contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après le nul frustrant à Reims, l’OL était attendu la semaine dernière, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. Avec deux victoires, les Lyonnais ont parfaitement pris ce virage qui les replace dans les deux compétitions.

On ne peut pas dire qu’une semaine charnière se présentait devant l’OL. Car c’est un peu le cas à chaque sortie et ce le sera encore dans deux semaines avec la venue de Francfort en Ligue Europa et le déplacement au PSG dans la foulée. Toutefois, la semaine qui vient de se tenir avait son importance pour les hommes de Pierre Sage. Dans le long marathon qui attend cette équipe lyonnaise cette saison, le déplacement à Bakou jeudi puis la réception de Nice dimanche ressemblait à un temps de passage, à un virage à ne manquer sous aucun prétexte. Pourquoi ? Parce qu’en laissant filer des points à droite, à gauche ces dernières semaines, l’OL se devait de retrouver des positions plus confortables dans les deux compétitions. La pression était là, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette l’ont gérée de la meilleure des façons avec deux victoires.

Des positions au classement plus proches des objectifs

Deux succès aux physionomies bien différentes, mais qui se sont terminés sur le même score 4-1. Ce n’est pas forcément ce que recherchait Pierre Sage au moment de préparer ces deux rencontres, mais l’OL ne va pas s’en plaindre. Cela fait toujours du bien de soigner le goal-average. Plus que le festival offensif, les Lyonnais avaient à cœur de réparer leurs erreurs passées. En Ligue Europa après la défaite contre Besiktas et le nul contre Hoffenheim. En Ligue 1 également suite à trois nuls en cinq matchs. Avec six points sur six possibles, le contrat a été rempli. "Avant de penser au classement, on voulait surtout bien jouer et encaisser le moins de buts possibles et marquer, a déclaré Alexandre Lacazette après OL - Nice (4-1). C’est ce qu’on a fait ce (dimanche) soir et forcément avec une belle victoire, ça permet de remonter au classement."

En affrontant un concurrent direct, la formation rhodanienne est passée devant les Aiglons pour retrouver le top 5 et recoller à une longueur de Lille. En Ligue Europa, la victoire à Bakou replace l’OL parmi les huit meilleures équipes de ce mini-championnat. Deux positions bien plus proches de ce que vise cette équipe pour les semaines à venir. "On avait rendez-vous avec notre ambition future cette semaine, a confirmé Pierre Sage. C'était parfait de jouer contre eux cette semaine. On a bien géré ces deux matches, notre ambition en championnat est maintenant de conforter cette cinquième place et de gagner du terrain sur les autres."

Une efficacité offensive retrouvée

Pour ce faire, l’entraîneur lyonnais peut compter sur une attaque qui commence doucement à retrouver ses repères. Clinton Mata mettait en avant "des joueurs qui se trouvent les yeux fermés" et il est vrai qu’il se dégage de plus en plus d’automatismes dans ce secteur, renforcé par les velléités offensives de Corentin Tolisso et Jordan Veretout dimanche. Mais logiquement, ce qui saute le plus aux yeux de tous résulte dans le fait de voir les deux buteurs que sont Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze retrouver enfin le chemin des filets. Un doublé pour le Géorgien jeudi en Ligue Europa, un triplé pour le capitaine dimanche contre Nice.

Une semaine parfaite pour les deux numéros neuf et une concurrence qui va clairement pouvoir se mettre en place. Pour le bien des deux joueurs, mais aussi du collectif. "J’espère qu’on est lancé. Je sens qu’avec Georges, enfin j’espère de son côté aussi, il y a une belle entente. Celui qui joue est encouragé par l’autre, donc c’est bien." Pierre Sage doit désormais faire avec un problème de riche, mais l’entraîneur s’en accommode, lui qui a toujours cherché à garder ses buteurs en confiance, même pendant leur période de disette du début de saison. "Ce n'était pas un problème d'avant-centre, c'était un problème de jeu. On s'est créé aujourd'hui encore plus de situations et, en plus, ils sont en position de bien finir les actions avec la confiance. Et j'ai tendance à penser que lorsque l'un sera performant, l'autre sera performant aussi. Les deux se tirent vers le haut."

Un groupe au complet quasiment concerné

Avec l’enchaînement des deux matchs et le long périple qui a "causé un peu de fatigue" d’après Clinton Mata, Pierre Sage avait clairement insisté sur la récupération. À la différence qu’il n’a pas forcément cherché à tout chambouler. Est-ce l’importance de la semaine qui a dicté ces choix ? Quoi qu’il en soit le large turnover observé à Toulouse ou à Hoffenheim n’a pas eu lieu cette semaine. "Ça a été critiqué à un moment donné, car ça nous a empêchés d'enchaîner des performances collectives d'un bon niveau, ça a été critiqué parce que le rythme de ceux qui rentraient et n'enchaînaient pas n'était pas à la hauteur des besoins du match. Mais avec le temps, ça fait son chemin."

Quasiment tous les joueurs ont eu le droit à une titularisation dans cette semaine, mais Sage a gardé un certain équilibre, notamment en Ligue Europa où les remplaçants habituels ont eu une opportunité de débuter. Ce jeu d’équilibriste a porté ses fruits, car seuls Maxence Caqueret, Abner, Enzo Molebe et Saël Kumbedi (tous deux absents contre Nice) n’ont pas eu la chance de débuter l’une des deux rencontres. "Ce n’est pas toujours facile de rester sur le banc, mais on doit tous répondre présents quand le coach fait appel à nous", a prévenu Lacazette en bon capitaine. Dans cette semaine importante, tous les voyants ont été au vert et l’OL retrouve deux classements qu’il visait en début de semaine.