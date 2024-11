Qarabag - OL (1-4) : baptême du feu pour Enzo Molebe

Le jeune attaquant Enzo Molebe a disputé ses premières minutes avec les professionnels jeudi contre Qarabag (1-4). A tout juste 17 ans.

La quatrième aura été la bonne. Pour sa quatrième feuille de match avec les "grands", Enzo Molebe a enfin connu l'immense bonheur de disputer une rencontre professionnelle. Jeudi, l'attaquant est entré pour les dix dernières minutes à la place de Malick Fofana lors de la confrontation face à Qarabag (1-4). Une première pour le footballeur de la génération 2007, qui était déjà apparu sur le banc contre Strasbourg (4-3), Auxerre (2-2) et Hoffenheim (2-2), sans entrer en jeu.

Cette fois-ci, le score étant acquis, Pierre Sage l'a lancé dans le grand bain pour un baptême du feu en mode coupe d'Europe dont il se souviendra longtemps. Aperçu dans le groupe pro pendant la préparation, jouant les matchs amicaux, Molebe est ensuite redescendu assez logiquement en réserve. Sur cette première moitié de saison, il a joué six rencontres avec l'équipe de Gueïda Fofana et une autre en U19. Il a également connu une petite blessure début octobre.

597e joueur professionnel dans l'histoire du club

Âgé de 17 ans depuis septembre, il est le premier de sa génération à faire ses débuts professionnels, et le 597e à inscrire son nom dans l'histoire de l'OL. Une suite plus ou moins linéaire après la signature de son contrat en juin dernier. Dans un secteur très dense, même si la concurrence de Wilfried Zaha et Gift Orban est visiblement relative (les deux joueurs n'ont pas fait le voyage à Bakou), on scrutera avec attention les choix de Pierre Sage le concernant. Rappelons que la Coupe de France clôturera l'année le week-end du 21 et 22 décembre. Une autre occasion de revoir Molebe avec les grands ?