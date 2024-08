OL : chez les jeunes, Enzo Molebé est le dernier rescapé

Retenu dans le groupe pour aller à Berlin, Enzo Molebé est le dernier rescapé du groupe de jeunes ayant fait la préparation, avec Chaïm El Djebali et Romain Perret.

La préparation touchant à sa fin, encore deux semaines avant le retour de la Ligue 1, Pierre Sage a commencé à délimiter les limites de sa rotation. On l'a vu sur les derniers matchs amicaux, durant lesquels il a drastiquement réduit ses changements en cours de rencontre. La liste des joueurs retenus pour le quatrième rendez-vous amical nous donne de nouvelles indications. A commencer par la présence d'Enzo Molebé, le dernier des trois "jeunes" ayant pris part à la pré-saison avec les professionnels.

1h30 de temps de jeu en 3 matchs

En effet, contrairement à ses coéquipiers Chaïm El Djebali et Romain Perret, il a été sélectionné pour aller affronter l'Union Berlin ce samedi à 17 heures. Un choix qu'il doit certainement aux forfaits d'Ernest Nuamah et Malick Fofana. Mais ce n'est finalement pas étonnant de le revoir là, car il a bénéficié d'un temps de jeu plus ou moins grand contre Chassieu-Décines (7-0, un doublé pour lui en 15 minutes), le WSG Tirol (2-3, 45 minutes) et St. Pauli (1-0, 30 minutes). En revanche, il est resté sur le banc face au Torino mercredi à Bourgoin (0-0).

Rappelons également que dans l'effectif des 21 qui s'est rendu en l'Allemagne, on retrouve Justin Bengui, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi, récents vice-champions d'Europe U19, ainsi que Mahamadou Diawara, qui entre dans cette catégorie des éléments jeunes mais un peu plus expérimentés.