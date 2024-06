Ce mercredi, l’OL a annoncé la signature pour les trois prochaines saisons d’Enzo Molebé. À bientôt 17 ans, le jeune attaquant a signé son premier contrat professionnel.

Il n’a que 17 ans, mais l’OL a préféré assurer ses arrières. Face à l’offensive de certaines écuries européennes, le club lyonnais a choisi de verrouiller la présence d’Enzo Molebé entre Rhône et Saône pour les prochaines saisons. Ce mercredi, l’OL a officialisé ce qui se disait depuis quelques heures, à savoir la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant. En contrat aspirant depuis la saison dernière, Enzo Molebé et son potentiel ont convaincu la direction rhodanienne de prendre les devants et de le faire signer pro pour les trois prochaines saisons. "L’Olympique lyonnais est très heureux d’informer de la signature du premier contrat professionnel d’Enzo Molebé pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027, confirmant ainsi sa stratégie de préparer l’avenir entouré des jeunes talents prometteurs issus de son Academy."

Un des talents les plus prometteurs de l'Académie

Membre de la génération 2007, Enzo Molebé jouit d'une belle réputation et vu comme l’un des talents les plus prometteurs de l’OL Académie. Il portera le numéro 19. Surclassé depuis son arrivée entre Rhône et Saône, l’international U17 français va maintenant devoir confirmer les promesses observées depuis trois saisons. Mais, on l’a vu avec certains talents du centre comme Rayan Cherki, mieux vaut ne pas brûler les étapes trop vite au risque de voir le soufflé retomber très rapidement.