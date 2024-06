Mercato : l’OL va sécuriser Enzo Molebé

Grand espoir de l’OL Académie, Enzo Molebé va franchir un cap de plus au sein du club lyonnais. Le jeune attaquant (16 ans) devrait signer pro dans les prochaines semaines.

Depuis plusieurs saisons, il est l’un des profils les plus attendus et les plus scrutés au sein de l’OL Académie. Débarqué entre Rhône et Saône il y a quatre ans, Enzo Molebé est peut-être le joueur sur qui les suiveurs du centre placent le plus d’espoirs pour les années à venir. Le club lyonnais l’a bien compris et, d’après L’Équipe, a pris le taureau par les cornes. À seulement 16 ans, l’attaquant devrait signer son premier contrat professionnel avec l’OL dans les semaines à venir. Pour contrer les offensives étrangères, les dirigeants rhodaniens seraient parvenus à un accord avec les représentants de Molebé pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2027.

Des premiers pas à venir avec la réserve ?

Surclassé depuis ses débuts à l’OL, Enzo Molebé a été ralenti dans son ascension cette saison en raison d’une blessure au ménisque. Opéré avant même le début de l’exercice, l’attaquant n’a fait son retour à la compétition qu’en février dernier avec les U19 d'Amaury Barlet (7 matchs). Cela ne l’a pas empêché de rapidement se mettre en avant avec trois buts et trois passes dans cette fin de saison. Membre de la génération 2007, l’international U17 a participé à l’Euro de la catégorie ces derniers jours avec une élimination dès le premier tour pour la France. Comme souvent avec l’OL Académie, Molebé est l’un des joueurs à suivre avec attention dans les mois à venir, que ce soit en U19, avec la réserve et potentiellement à quelques entraînements des pros ?