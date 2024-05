Molebé (OL) buteur mais éliminé de l'Euro U17 avec la France

Auteur de son deuxième but dans la compétition, Enzo Molebé n'a pu offrir à la France son miracle. Malgré deux victoires en trois matchs, les Bleuets sont éliminés de l'Euro U17.

Au moment de la défaite inaugurale contre l'Angleterre, on se doutait fortement que l'équipe de France U17 allait traîner ce revers 4-0 comme un boulet. À l'issue de la phase de groupe, ça n'a pas manqué. Malgré deux victoires dans la foulée, les joueurs de José Alcocer sont déjà éliminés de l'Euro de la catégorie. Malgré six points comme le Portugal et l'Angleterre, les Bleuets paient leur différence de buts (-2) comme redouté après le premier match. Ce lundi, il fallait un petit miracle pour voir les coéquipiers d'Enzo Molebé se qualifier et il n'a pas eu lieu.

Place désormais aux vacances

Pourtant, la France a réussi à remplir sa part du contrat en prenant le meilleur sur le Portugal, vainqueur de ses deux premiers matchs. Remplaçant au coup d'envoi, Molebé a permis à la formation française d'y croire en redonnant l'avantage (2-1) à moins de dix minutes de la fin, mais ce ne fut pas suffisant. Malgré le deuxième but de l'attaquant de l'OL après celui inscrit contre l'Espagne, cette dernière n'a pas réussi à accrocher l'Angleterre, vainqueur 3-1 dans le même temps. Mamadou Sarr et Saël Kumbedi, sacrés en 2022, n'auront pas donc de successeur à l'Académie cet été.