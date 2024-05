Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu pour un nouveau rendez-vous. L'équipe de TKYDG a reçu pendant de longues minutes Sonia Bompastor. Si elle n'a pas parlé de son avenir, l'entraîneure de l'OL est revenue sur la saison des Fenottes.

Après Pierre Sage, "Tant qu'il y aura des Gones" a fait parler la parité avec la venue de Sonia Bompastor dans son émission du jour. Après la finale de la Ligue des champions, l'entraîneure de l'OL est venue faire le bilan de cette saison 2023-2024. Cette dernière s'est terminée avec seulement deux trophées nationaux que sont le Trophée des championnes et la D1 féminine. Loin des rêves de quadruplé avancés en début de saison avec la Coupe de France et la Ligue des champions en plus.

Si elle a annoncé qu'elle communiquera bientôt sa décision concernant son avenir, Sonia Bompastor a avant tout parlé de son évolution au sein du club lyonnais depuis sa prise de fonction il y a trois ans. Trois saisons durant laquelle elle a remporté de nombreux trophées mais aussi connu des déceptions comme samedi face au FC Barcelone. Après plus d'une demi-heure, l'émission a basculé sur la finale masculine entre l'OL et le PSG avant de parler des débordements et incidents dont plus personne ne veut entendre parler quand il est question de football.