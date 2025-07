L’OL "se félicite de la décision rendue par la DNCG"

Ce mercredi, la commission d’appel de la DNCG a déjugé la première décision prononcée le 24 juin dernier. L’OL évoluera bien en Ligue 1 et s’en félicite.

Les arguments de Michele Kang et Michael Gerlinger ont eu raison de la décision initiale de la DNCG du 24 juin dernier. John Textor n’ayant pas réussi à convaincre le gendarme financier, ce dernier avait choisi de maintenir sa sanction avec une relégation administrative en Ligue 2. Un coup de massue pour l’OL et ses supporters, qu’il a été compliqué à digérer. Néanmoins, le changement de présidence, ainsi que des objectifs fixés enfin atteints, a permis au club lyonnais de convaincre la commission d’appel de la DNCG. Cet appel n’a donc pas été vain et c’est bien en Ligue 1 que l’OL évoluera à la rentrée.

Les retrouvailles avec Pierre Sage face au RC Lens auront bien lieu le week-end du 17 aout prochain. La décision rapide a été accueillie avec soulagement par tout l’environnement lyonnais, mais surtout le club."L’Olympique lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir", peut-on lire dans le communiqué du club.

Des encadrements de salaires et de mutations

Les tracas administratifs mis de côté désormais, il va falloir se replonger dans le sportif, ce qui ne veut pas dire que les ennuis sont terminés pour autant. Le plan de Michele Kang devrait passer par une cure d’austérité, notamment au niveau de la masse salariale, et des départs devraient logiquement avoir lieu. Pour ce qui est des arrivées, elles seront conditionnées à ces ventes puisque l’OL reste sous encadrement des indemnités de mutation. "La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine."