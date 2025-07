Grégory Doucet, maire de Lyon (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réagi suite au passage de l'Olympique lyonnais devant la DNCG ce mercredi.

Ce mercredi 9 juillet, l'OL était face à son destin. La direction lyonnaise a vécu un énième passage devant la DNCG. John Textor écarté, c'est Michele Kang et Michael Gerlinger qui ont pris la main pour cet appel de la décision du 24 juin. Et cette fois-ci, le sort a été favorable au club rhodanien qui va finalement se maintenir en Ligue 1.

Toutefois, la DNCG a tout de même décidé d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de mutation. Ce choix s’appuie sur le budget prévisionnel présenté pour évoluer en Ligue 1. Des restrictions encore mais une nouvelle qui va redonner le sourire à des supporters lyonnais en proie au doute ces dernières heures.

"Je remercie Michele Kang et Michael Gerlinger"

De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est réjoui de cette nouvelle. "Le maintien de l'OL en Ligue 1 est un immense soulagement pour le club, ses joueurs, ses salariés et ses supporters. Je remercie Michele Kang et Michael Gerlinger. Je leur souhaite de trouver le juste équilibre pour permettre à notre Olympique de revenir plus fort que jamais. Allez l'OL !", a-t-il déclaré.

L'équipe de Paulo Fonseca disputera donc sa 37e saison d'affilée en Ligue 1 en 2025-2026. Le club rhodanien reprendra la direction du championnat le dimanche 17 août avec un déplacement au RC Lens. Avant cela, il y aura au moins trois matchs amicaux au programme des Lyonnais.