Ce samedi matin, les joueuses de l’OL Lyonnes ont pris la direction d’Herzogenaurach en Allemagne. Au programme, une semaine de stage plutôt intense avec deux amicaux.

Il y avait des sourires jeudi soir au GOLTC après la victoire de l’OL Lyonnes contre le London City Lionesses. Ce n’était qu’un match amical, le troisième de l’été, mais les retrouvailles avec Daniëlle van de Donk ou encore Saki Kumagai rendaient ce "Kangico" encore un peu plus spécial. Après avoir coupé, les Lyonnaises vont être de nouveau sur le pont dès ce samedi. En fin d’après-midi, les coéquipières de Wendie Renard auront le droit à une séance collective du côté du campus d’Adidas.

Quelques heures seulement après avoir posé leurs valises à Herzogenaurach, les 28 Fenottes vont vite plonger dans le bain de leur stage allemand. À deux semaines de la reprise du championnat contre l’OM (7 septembre), Jonatan Giraldez va profiter des installations en Allemagne pour parfaire les automatismes de son équipe.

Deux derniers amicaux avant l'OM

Avec le retour de Tarciane ce samedi matin, le groupe lyonnais se retrouve au complet. L’entraineur espagnol compte bien mettre à profit le temps qui lui est offert dans ce stage, dans un campus où la performance est au centre de tout. Si un stage estival est souvent l’occasion de solidifier la cohésion d’équipe, il n’y avait pas encore d’activité prévue au programme même si cela pourrait bouger en dernière minute.

À Herzogenaurach, l’OL Lyonnes va travailler et pas qu’un peu. En plus des entraînements quotidiens, les Lyonnaises disputeront un amical mardi contre le Bayern Munich de Vanessa Gilles (26 août, 15h) et un autre juste avant de rentrer le samedi 30 face à l’Eintracht Francfort. Deux adversaires qui doivent permettre à Jonatan Giraldez et ses joueuses de monter le curseur, autant dans la résistance physique que dans le jeu produit.

Le groupe retenu : Belhadj, Endler, Micah - Bacha, Fathallah, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Engen, Heaps, Mendy, Shrader (ex-Albert), Swierot, Yohannes - Becho, Bekhaled, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Joseph, Katoto