Dernière absente du groupe de l’OL Lyonnes, Tarciane va reprendre l’entraînement à compter de ce samedi. La Brésilienne va prendre la direction de l’Allemagne en compagnie de ses coéquipières pour un stage d’une semaine.

Jeudi soir, Jonatan Giraldez se félicitait de pouvoir compter sur l’ensemble de son groupe. L’entraîneur espagnol avait peut-être oublié qu’il lui manquait encore une joueuse pour être définitivement au complet. En effet, après les internationales françaises et Jule Brand en début de semaine dernière, Tarciane est la dernière à manquer à l’appel dans les rangs de l’OL Lyonnes. Ce n’est plus qu’une question d’heures puisque la Brésilienne va retrouver ses coéquipières lyonnaises ce samedi. La récente vainqueure de la Copa América profitait encore de quelques jours de repos bien mérités et va se greffer au groupe qui s’envolera vers l’Allemagne samedi matin.

Un entraînement dès samedi après-midi pour les Fenottes

Si elle a logiquement pris du retard par rapport à certaines qui ont déjà un mois de préparation dans les jambes, Tarciane aura certainement un programme aménagé durant cette semaine de stage, qui s’annonce comme tout sauf des vacances. Jonatan Giraldez va convier 27 joueuses, toutes ayant fait la préparation estivale, que ce soit depuis le 21 juillet ou en cours de route. Ménagée jeudi contre le London City Lionesses (3-1), Wendie Renard sera bien de la partie, tout comme Damaris Egurrola qui suit un programme individualisé depuis son retour. Un entraînement est d’ailleurs prévu dès ce samedi en fin d’après-midi.