Gauthier Hein, joueur du FC Metz
Gauthier Hein, joueur du FC Metz (LFP)

Ligue 1 : Metz se prépare à un gros défi au Parc OL

  • par Lirone Nabet
  • 1 Commentaire

    • Battu par Strasbourg à domicile, Metz se frotte désormais à l'OL du côté de Décines samedi (21h05). Un nouveau défi pour les Messins, de retour dans l'élite française.

    Deux clubs européens pour lancer cette nouvelle saison. De retour en Ligue 1, le FC Metz n'a pas franchement été gâté avec le calendrier de reprise. Après Strasbourg dimanche dernier, les Messins se frottent à l'OL ce samedi (21h05) à Décines. Un nouveau défi pour Stéphane Le Mignan et ses joueurs. Le coach messin a évoqué les récents matchs de l’OL et notamment leur performance face aux Lensois, samedi dernier (victoire 1-0). "Ils ont fait une bonne première mi-temps face à Lens, en deuxième mi-temps ils ont un peu plus souffert mais à Lens, il y a beaucoup d’équipes qui vont souffrir. L’environnement est hostile." Pour lui, l’OL a montré des progrès et une vraie solidité collective.

    Après la défaite inaugurale à la maison, le FC Metz n'a encore que peu de marge de manoeuvre avec ce déplacement dans la capitale des Gaules. Le spectre d'un zéro pointé est bien présent, d'autant plus que Le Mignan a également insisté sur la préparation réussie des Lyonnais. "C’est une équipe qui a fait une très bonne préparation, de bons matchs amicaux. On les attendait un petit peu parce qu’il y a quelques semaines, on ne savait pas trop s’ils allaient être en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais ils ont avec de la ressource et avec un effectif peut-être moindre montrer beaucoup de qualités dans ce qu’ils font."

    Un adversaire ambitieux et de qualité

    Dans cette embellie estivale, l'OL a certainement profité du rôle de Paulo Fonseca et de son staff. Réputé pour ne pas avoir peur de lancer des jeunes, le Portugais est finalement dans son élément avec ce nouveau projet à Décines. "Connaissant l’entraîneur, c’est un grand entraîneur de très grande qualité même s’il n’est pas sur le banc de touche. Jorge Maciel qui est en dessous, est aussi une personne très compétente. Donc aujourd’hui qu’ils se retrouvent à faire une grande saison ça ne me surprendrait pas. Le mercato peut être important, ils ont des joueurs de grandes qualités aussi dans l’ensemble. C’est une équipe qui sera en haut, qui a repris la confiance, qui a peut-être réduit son effectif mais qui va être forcément performante."

    Les Messins sont prévenus, ils devront faire preuve de rigueur pour rivaliser avec l’OL samedi soir.

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Après l'équipe de France U17, Doganay, Negri et Hamdani retrouvent l'OL
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 22 Août 25 à 18 h 01

      Une proposition de compo pour lancer ce match :

      Descamps
      AMN-Mata-Niakhaté-Abner
      Tessmann-Morton
      Karabec-Sulc-Fofana
      Mikautadze

      Remplaçants en fin de match :
      Supersubs Merah et Gomes Rodríguez
      Et Taglia, Kumbedi, Tolisso, Kluivert, Patouillet…

      Signaler

    Laisser un commentaire

