Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
Malick Fofana et Georges Mikautadze à l’entraînement de l’OL (crédit photo : O&L)

Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz

  • par Lirone Nabet
  • 3 Commentaires

    • En déplaçant au Parc OL, Stéphane Le Mignan se méfie logiquement de la force offensive de l'OL. Avec notamment un certain Georges Mikautadze.

    Georges Mikautadze retrouve Metz un an après l’avoir quitté, et son retour au Parc OL s’annonce attendu. L’attaquant géorgien, déjà auteur d’un but face à Lens la semaine dernière (victoire 1-0), figure parmi les principales menaces offensives des Lyonnais pour le match de ce samedi à 21h05.

    L’entraîneur messin, Stéphane Le Mignan, a souligné la qualité de certains joueurs de l’OL en conférence de presse, dont l’ancien Grenat Georges Mikautadze : "Il y aura beaucoup de plans à faire parce qu’il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a Mikautadze, il y a Fofana, qui est un des meilleurs excentrés gauches du championnat, sinon le meilleur." Il a ajouté : "Georges, je pense qu’il va aussi faire une grande saison."

    "Si on lui laisse un demi-espace..."

    Le Mignan a rappelé que l’année dernière n’avait pas été simple pour Mikautadze. Cela venait notamment de sa cohabitation avec Lacazette : "L’année dernière, c’était un petit peu compliqué. Il était peut-être aussi avec Lacazette, ils avaient du mal à le situer."

    Cette saison, le joueur semble mieux lancé : "Là, il se retrouve avec moins de monde. Il a bien débuté. Il a marqué un beau but difficile face à Lens." L’entraîneur a conclu sur l’impact offensif du Georgien : "Pas de plans anti-Mikautadze, mais une vigilance forcément. On sait que si on lui laisse un demi-espace, il va l’exploiter." La vigilance sera de mise pour contenir les joueurs offensifs de l'OL.

    3 commentaires
    1. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - sam 23 Août 25 à 13 h 50

      Est-ce que Metz posera de nouveau le bus ?

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 23 Août 25 à 13 h 58

        Ils le font à domicile, alors à l'extérieur...

        Signaler
    2. Avatar
      OLdownunder - sam 23 Août 25 à 14 h 12

      Gros HS, mais en parlant d’attaque, pour ceux qui voulaient croire à un prêt d’Oscar Bobb, il est titulaire avec City aujourd’hui.
      C’était déjà trop beau pour être vrai, la ça parait impossible.

      Je me demande comment Súlc va gérer ça. Dommage qu’il ne soit pas à son poste, mais avec un peu de chance il offrira plus offensivement qu’Ainsley à ce poste.
      Je préfère AMN derrière, et Kumbedi peine à s’imposer quand il a l’opportunité.

      Signaler

