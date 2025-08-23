Mikautadze et l’attaque de l'OL sous la vigilance de Metz

En déplaçant au Parc OL, Stéphane Le Mignan se méfie logiquement de la force offensive de l'OL. Avec notamment un certain Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze retrouve Metz un an après l’avoir quitté, et son retour au Parc OL s’annonce attendu. L’attaquant géorgien, déjà auteur d’un but face à Lens la semaine dernière (victoire 1-0), figure parmi les principales menaces offensives des Lyonnais pour le match de ce samedi à 21h05.

L’entraîneur messin, Stéphane Le Mignan, a souligné la qualité de certains joueurs de l’OL en conférence de presse, dont l’ancien Grenat Georges Mikautadze : "Il y aura beaucoup de plans à faire parce qu’il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a Mikautadze, il y a Fofana, qui est un des meilleurs excentrés gauches du championnat, sinon le meilleur." Il a ajouté : "Georges, je pense qu’il va aussi faire une grande saison."

"Si on lui laisse un demi-espace..."

Le Mignan a rappelé que l’année dernière n’avait pas été simple pour Mikautadze. Cela venait notamment de sa cohabitation avec Lacazette : "L’année dernière, c’était un petit peu compliqué. Il était peut-être aussi avec Lacazette, ils avaient du mal à le situer."

Cette saison, le joueur semble mieux lancé : "Là, il se retrouve avec moins de monde. Il a bien débuté. Il a marqué un beau but difficile face à Lens." L’entraîneur a conclu sur l’impact offensif du Georgien : "Pas de plans anti-Mikautadze, mais une vigilance forcément. On sait que si on lui laisse un demi-espace, il va l’exploiter." La vigilance sera de mise pour contenir les joueurs offensifs de l'OL.