OL - Metz : un seul changement par rapport à Lens ?

Ce samedi, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet contre Metz (21h05). L’entraîneur de l’OL devrai titulariser Pavel Sulc.
On dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Ce devrait être le crédo de Paulo Fonseca pour cette 2e journée de Ligue 1 également. Si contre l’OM, le Portugais pourrait bien être tenté de relancer un Nicolas Tagliafico par exemple, il ne le fera pas contre Metz ce samedi (21h05). Il a d’ailleurs rapidement prévenu qu’Abner continuerait sur le côté gauche de la défense, tout comme Rémy Descamps. Deux annonces qui ont certainement permis aux deux joueurs de s’entraîner avec plus de sérénité vendredi pour la dernière séance collective.
Comme la veille et comme c’est surtout le cas depuis le début de l’été, Fonseca a travaillé à parfaire son 4-3-3 avec une bonne nouvelle : la présence de Corentin Tolisso. Incertain, le capitaine est dans le groupe et devrait tenir sa place, même si Khalis Merah reste dans les starting-blocks au cas où. Jeudi, il avait remplacé numérique son aîné dans ce rôle de pointe plus avancée dans le trio du milieu.
Maitland-Niles plus à l'aise comme latéral
Durant cette disposition et comme nous l’avions évoqué jeudi, Paulo Fonseca cherche à trouver le bon profil pour occuper le couloir droit et "étirer au maximum ce bloc". À la différence de Lens, ce ne devrait pas être Ainsley Maitland-Niles, bien plus à son aise quand il est repassé comme latéral à l’heure de jeu. L’Anglais devrait logiquement retrouver ce rôle contre Metz et laisser les vélléités offensives à Pavel Sulc. C’est en tout cas ce qui avait été travaillé jeudi et de nouveau ce vendredi, comme confirmé par L’Equipe.
La compo probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Sulc, Mikautadze, Fofana
Ça semble assez logique
AMN n est pas un ailier et en effet, face à un bloc compact et bas, il faudra de la technique
Il a de la gueule ce 11 de départ , non ? Et le banc est bien fourni lui aussi. Allez MLJ ,encore deux renforts et notre OL voyagera loin.🔴🔵
Pas convaincu par le milieu de terrain Tessman Tolisso Morton
Je trouve qu’il manque cruellement de créativité
Je pensais que le tchèque allait justement intégré ce milieu
Nous y voilà.
L'heure de Sulc a sonné.
Amn reprend sa place de latéral et nous avons la l'equipe type au complet .
Tolisso en 10 c'est la bonne trouvaille de Fonseca la saison dernière , il a montré qu'il est très bon dans ce rôle , excellent passeur et même buteur .
La défense est la même que l'an dernier mais l'animation défensive de l'ensemble de l'équipe est plus cohérente , mieux organisée , avec l'ensemble de l'équipe qui défend co traitement à l'an dernier où il se ferait des trous au milieu de terrain .
Les places sont chères et Merah est le seul jeune de l'Académie à s'être frayé une place , mais pas titulaire encore , trop jeune .
Il y a également AGR dans le groupe mais il sera barré quand nuamah va rentrer et une recrue arriver en attaque .
Chez les gardiens le jeune Diarra a gagné sa place dans le groupe au détriment de Patouillet , qui n'a plus qu'à faire ses valises .
C'est très difficile pour les jeunes de monter dans l'équipe pro ..
Un peu déçu de pas voir Merah contre une équipe comme ça après sa bonne prepa