OL - Metz : un seul changement par rapport à Lens ?

Ce samedi, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet contre Metz (21h05). L’entraîneur de l’OL devrai titulariser Pavel Sulc.

On dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Ce devrait être le crédo de Paulo Fonseca pour cette 2e journée de Ligue 1 également. Si contre l’OM, le Portugais pourrait bien être tenté de relancer un Nicolas Tagliafico par exemple, il ne le fera pas contre Metz ce samedi (21h05). Il a d’ailleurs rapidement prévenu qu’Abner continuerait sur le côté gauche de la défense, tout comme Rémy Descamps. Deux annonces qui ont certainement permis aux deux joueurs de s’entraîner avec plus de sérénité vendredi pour la dernière séance collective.

Comme la veille et comme c’est surtout le cas depuis le début de l’été, Fonseca a travaillé à parfaire son 4-3-3 avec une bonne nouvelle : la présence de Corentin Tolisso. Incertain, le capitaine est dans le groupe et devrait tenir sa place, même si Khalis Merah reste dans les starting-blocks au cas où. Jeudi, il avait remplacé numérique son aîné dans ce rôle de pointe plus avancée dans le trio du milieu.

Maitland-Niles plus à l'aise comme latéral

Durant cette disposition et comme nous l’avions évoqué jeudi, Paulo Fonseca cherche à trouver le bon profil pour occuper le couloir droit et "étirer au maximum ce bloc". À la différence de Lens, ce ne devrait pas être Ainsley Maitland-Niles, bien plus à son aise quand il est repassé comme latéral à l’heure de jeu. L’Anglais devrait logiquement retrouver ce rôle contre Metz et laisser les vélléités offensives à Pavel Sulc. C’est en tout cas ce qui avait été travaillé jeudi et de nouveau ce vendredi, comme confirmé par L’Equipe.

La compo probable de l’OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Sulc, Mikautadze, Fofana