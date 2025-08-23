Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Vainqueur de Lens il y a une semaine, l’OL avait réussi à contenir la fougue nordiste. Ce samedi, à domicile, les hommes de Paulo Fonseca vont se heurter à un bloc compact de la part du FC Metz. De quoi montrer des axes de progression dans ce secteur ?

    Ils attendait ça depuis quatre mois. Depuis les au-revoirs à Alexandre Lacazette au sortir d’un match contre Angers, les supporters de l’OL attendaient de retrouver leur club préféré. Une entité qui n’est pas passée loin de la catastrophe industrielle, mais qui est bien présente pour une 37e saison consécutive en Ligue 1. Si le dernier amical contre Getafeavait permis aux coéquipiers de Clinton Mata de retrouver une partie du public à Bourgoin, la réception du FC Metz ce samedi (21h05) aura une saveur particulière. Après les remous du début de l’été, c’est un OL new-look, mais pas si inintéressant, qui se présente au Parc OL pour cette deuxième journée de Ligue 1.

    Après la victoire à Lens, il y a même un brin d’excitation dans l’environnement rhodanien avant cette première de la saison à la maison, une semaine avant la venue de l’OM. Du choc des Olympiques, il en sera question une fois le coup de sifflet final donné ce samedi tard dans la soirée. Paulo Fonseca l’espère d’ailleurs avec six points au compteur en prenant le meilleur sur le promu messin. Sur le papier, Metz n’a rien d’un ogre qui a toutes les chances de faire tomber l’OL de son optimisme récent. Mais, dans le foot, il ne faut jurer de rien. D’autant bien que l’adversité qui se présentera à Décines sera bien différente de celle à Bollaert il y a une semaine.

    "Un match totalement différent de Lens"

    Stéphane Le Mignan a beau utiliser trois centraux comme Pierre Sage, l’ambition est bien différente. Même si elle reste là en Lorraine. "Il faut prendre des risques, même face à Lyon, l’une des meilleures équipes de ce championnat. Il va quand même falloir tenter des choses."

    Le discours du coach messin est loin de celui de Paulo Fonseca qui voit plutôt un promu souhaitant jouer à fond le peu d’opportunités qu’il aura. "Pendant la pré-saison, ils ont joué dans différents systèmes. Mais la dernière, ils ont joué en 5-3-2. Je pense qu'ils ont fait bien. Ils ont créé beaucoup de difficultés à Strasbourg. C'est une équipe très costaude. C'était difficile pour Strasbourg de trouver l’espace. Je m'attends à une équipe comme face à Strasbourg. On a préparé la semaine de travail pour avoir ce scénario. Je pense que ce sera un match totalement différent de Lens."

    Dans le nord de la France, Pierre Sage avait opté pour une stratégie visant à aspirer l’OL pour faire mal en transition rapide. Cela a failli marcher à deux reprises, mais c’est finalement Lens qui s’est fait surprendre en laissant de l’espace dans son dos. Malick Fofana ne s’était pas fait prier pour en profiter et servir Georges Mikautadze.

    Pas de profil pour étirer la défense

    Face à son ancien club où il est toujours le "Roi Georges", le numéro 69 risque d’avoir bien moins d’espace. Le 5-3-2 mis en place par Le Mignan avait pour but de se rassurer après une large déroute 8-0 en amical contre Hoffenheim. Ce fut chose faite contre Strasbourg malgré la défaite et on ne voit pas pourquoi les Lorrains changeraient de stratégie surtout à l’extérieur et même s’ils récupèreront Gauthier Hein offensivement. "Ce sera un match difficile. C'est difficile de trouver l'espace contre une équipe qui défend comme ça, a avoué Fonseca. Nous devons aussi montrer un autre visage sur le côté droit parce que la largeur est importante quand on joue contre une équipe comme Metz. On va voir ce qui se passe."

    En ce sens, le coach portugais pourrait bien être amené à faire quelques modifications. S’il n’a pas un Malick Fofana côté droit pour mordre la ligne, Fonseca pourrait profiter des velléités offensives de ses latéraux (Abner, Maitland-Niles) pour apporter un peu de surnombre dans l’axe pour soutenir Mikautadze. Un Pavel Sulc est d’ailleurs pressenti pour connaitre sa première titularisation. Un profil loin de l’ailier, mais qui pourrait apporter de la diversité.à un jeu lyonnais qui manque parfois de spontanéité.

    4 commentaires
    1. LeCaladois
      LeCaladois - sam 23 Août 25 à 8 h 12

      Ils ont posé le double bus à domicile face à Strasbourg, alors à l'exterieur chez nous j'imagine même pas.. Si, un 10 0 0 !

      Signaler
    2. Avatar
      Cicinho2 - sam 23 Août 25 à 8 h 15

      Comme on dit, faut les respecter, mais pas les craindre!
      Strasbourg n'a pas réussi à marquer contre Brondby non plus alors qu'un club islandais leur en avait mis 3...
      Donc ne pas surestimer le niveau de Strasbourg en ce début de saison avec leurs 36 joueurs et 16 recrues de 18 à 22 ans

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - sam 23 Août 25 à 8 h 30

      "Pierre Sage avait opté pour une stratégie visant à aspirer l’OL pour faire mal en transition rapide. "

      N'est ce pas précisément le meme style de jeu proné par Fonseca

      Faces aux blocs bas de la L1 comme Metz en sera un bel exemple , comment jouer , c'est un pb pour tous

      On a vu hier soir le qsg ultra dominateur mais buter sur un angers recroquevillé sur ses buts et qui aurait pu meme les surprendre en contre .
      Pourtant il y avait la grosse équipe du Qsg , l'équipe type , et ils font un petit 1-0.

      Signaler
    4. RBV
      RBV - sam 23 Août 25 à 8 h 58

      Un beau représentant de la farmers league 😬

      Signaler

