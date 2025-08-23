Actualités
Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
Lindsey Heaps lors d’OL – ASSE (@OL_Lyonnes)

Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h)

  • par David Hernandez

    • Après un match d’ouverture contre l’OM le 7 septembre, les joueuses de l’OL Lyonnes enchaîneront avec le derby. Le déplacement à Saint-Etienne a été programmé le samedi 20 septembre à 17h.

    Avec la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, les supporters de l’OL se voient priver d’un derby, seulement un an après son retour. Une frustration que ne connaitront pas les fans des Fenottes. Si la rivalité est bien moindre avec les sections féminines, l’opposition régionale s’est inscrite dans les mœurs ces dernières saisons. Il y aura donc bien deux derbys au programme en Première Ligue avec un premier rendez-vous du côté du Forez. Il interviendra dès la deuxième journée du championnat avec une programmation fixée au samedi 20 septembre à 17h.

    Un match au Salif Keita et non à Geoffroy-Guichard

    La rencontre sera disponible sur YouTube puisque Canal Plus a choisi la rencontre du vendredi soir OM - Le Havre. Toutefois, ce derby à Saint-Etienne connaitra un changement par rapport aux deux dernières saisons. En effet, le club stéphanois, souhaitant récompenser les joueuses, avait programmé ce match à Geoffroy-Guichard. Pas forcément un cadeau car les Vertes ont pris l’eau à chaque fois dont un 5-0 la saison passée. Afin de se donner certainement plus de chance, cette rencontre de la 2e journée de Première Ligue se jouera au stade Salif Keita au Parc des Sports de l’Étivallière.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin 08:00
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h) 07:30
    Corentin Tolisso (OL)
    OL - Metz : Tolisso bien présent dans le groupe, première pour Greif 22/08/25
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane va rejoindre le groupe ce samedi pour le stage 22/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Ligue 1 : Metz se prépare à un gros défi au Parc OL 22/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Après l'équipe de France U17, Doganay, Negri et Hamdani retrouvent l'OL 22/08/25
    Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
    OL - Médias : TKYDG de retour lundi avec Amaury Barlet comme invité 22/08/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : les U17, U19 et la réserve lancent leur saison ce week-end 22/08/25
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Content d'avoir enfin tout mon groupe" 22/08/25
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly incertains côté messin 22/08/25
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters
    OL - Metz : la barre de 50 000 spectateurs atteinte ? 22/08/25
    Facundo Medina, défenseur de l'OM
    Ligue 1 : l’OM privé de Medina pour le choc des Olympiques face à l’OL 22/08/25
    Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019
    OL - Metz : un hommage rendu à Bernard Lacombe et Gérard Drevet 22/08/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Eagle Football BidCo pointe la gestion de Textor à l’OL 22/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : après l’OL, Matic va retrouver la Serie A 22/08/25
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Face à Metz, les statuts attendront à l'OL 22/08/25
    Amel Majri honorée avant OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes a rendu un ultime hommage à Majri 22/08/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Mercato : Diomandé vers l'Union Berlin, quelques millions pour l'OL ? 22/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut