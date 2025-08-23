Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h)

Après un match d’ouverture contre l’OM le 7 septembre, les joueuses de l’OL Lyonnes enchaîneront avec le derby. Le déplacement à Saint-Etienne a été programmé le samedi 20 septembre à 17h.

Avec la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, les supporters de l’OL se voient priver d’un derby, seulement un an après son retour. Une frustration que ne connaitront pas les fans des Fenottes. Si la rivalité est bien moindre avec les sections féminines, l’opposition régionale s’est inscrite dans les mœurs ces dernières saisons. Il y aura donc bien deux derbys au programme en Première Ligue avec un premier rendez-vous du côté du Forez. Il interviendra dès la deuxième journée du championnat avec une programmation fixée au samedi 20 septembre à 17h.

Un match au Salif Keita et non à Geoffroy-Guichard

La rencontre sera disponible sur YouTube puisque Canal Plus a choisi la rencontre du vendredi soir OM - Le Havre. Toutefois, ce derby à Saint-Etienne connaitra un changement par rapport aux deux dernières saisons. En effet, le club stéphanois, souhaitant récompenser les joueuses, avait programmé ce match à Geoffroy-Guichard. Pas forcément un cadeau car les Vertes ont pris l’eau à chaque fois dont un 5-0 la saison passée. Afin de se donner certainement plus de chance, cette rencontre de la 2e journée de Première Ligue se jouera au stade Salif Keita au Parc des Sports de l’Étivallière.