Avec neuf changements dans le onze par rapport au match contre le Bayern Munich, l’OL n’a pas tremblé contre Saint-Etienne (0-5). Les habituelles remplaçantes ont fait le travail dans le derby.

La pluie n’est pas venue gâcher la soirée. Sous un déluge à Geoffroy-Guichard, l’OL n’a pas tremblé au moment de s’offrir un deuxième succès en deux matchs dans le derby contre Saint-Etienne. Après la victoire historique à l’aller (11-0), le score a été moins large (0-5), mais l’équipe lyonnaise était aussi bien différente. Auteure d’un quadruplé et d’un doublé à Décines, Lindsey Heaps et Kadidiatou Diani n’avaient même pas fait le voyage dans le Forez.

Doublé de passes pour Majri

Elles n’étaient d’ailleurs pas les seules puisque Wendie Renard, Selma Bacha ou encore Tabitha Chawinga ont regardé cette rencontre chez elles à Lyon. Une large gestion de l’effectif de la part de Joe Montemurro qui a poussé cette rotation jusqu’à son onze de départ. Seules Vanessa Gilles et Dzsenifer Marozsán avaient débuté la rencontre contre le Bayern Munich quatre jours plus tôt en Ligue des champions.

Si le coach voulait faire le travail en championnat, il n’a pu s’empêcher de penser à la réception du club bavarois, mercredi à Décines. Qu’importe, l’OL a l’effectif pour assumer les eux compétitions et la rencontre de ce samedi l’a prouvé. Les habituelles remplaçantes se nomment Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer ou encore Amel Majri et elles ont répondu présentes. Après seulement neuf minutes de jeu, les Fenottes menaient déjà 1-0 grâce à Le Sommer, capitaine d’un soir.

Le retour de Benyahia, la belle nouvelle de la soirée

Toutefois, ce premier but a eu l’effet de voir le match tomber dans un faux rythme, l’OL faisant preuve d’imprécision technique. Mais, les Vertes, bien que valeureuses, n’ont jamais mis en danger Laura Benkarth. Finalement, les Lyonnais ont tué le suspense en fin de mi-temps. D’abord par Ada Hegerberg, auteure déjà d’un doublé contre Reims lors de la journée précédente (36e), puis avec une belle frappe du droit de Däbritz dans le temps additionnel.

3-0 était également le score à la pause à l’aller, mais la seconde mi-temps n’a pas rendu le même scénario. Après une pause plus longue que prévu en raison d'un changement d'arbitre centrale, l'OL a pourtant corsé l'addition d'entrée avec Gilles (0-4, 52e) avant une nouvelle rotation avec l'action du match. Non pas le but du 5-0 de Dumornay sur son premier ballon, mais bien le retour à la compétition d'Inès Benyahia. Victime d'une commotion cérébrale l'été dernier, la milieue a connu sa première ce samedi soir et s'est illustrée en décalant parfaitement l'Haïtienne. Une soirée quasi parfaite pour l'OL.