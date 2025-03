OL académie : la réserve aime jouer les trouble-fêtes

Pas forcément à l'aise face aux mal-classés, la réserve de l'OL s'est imposée samedi soir à Bourgoin, 2e de la poule. La course au podium est toujours d'actualité.

Sur l'année 2025, la réserve de l'OL se montre irrégulière. Il est assez fou de voir que cette équipe s'est offerte les trois premiers actuels de la poule I, tout en connaissant également une série de quatre matchs sans succès en championnat. Une mauvaise dynamique (trois nuls et un revers) qui a pris fin samedi soir du côté de Bourgoin.

C'est là, dans ce stade, théâtre de l'élimination des "grands" en Coupe de France, que les hommes de Gueïda Fofana ont effectué un grand coup. Bien lancés grâce au carton rouge après 12 minutes d'un homme en forme chez les Berjalliens, Yanis Mecheri, les Rhodaniens ont pu s'installer confortablement dans cette partie. Le milieu de terrain s'est rendu coupable d'une grosse faute sur Yann Llahona, le portier de l'Olympique lyonnais.

Sans Molebe ni Gomes Rodríguez, De Carvalho l'unique buteur

Le coup était même parfait en ce début de rencontre avec le but de Mathys De Carvalho (18e). Le footballeur de 19 ans a ouvert la marque d'une superbe frappe en lucarne. Dominateurs de la possession, les coéquipiers Téo Barisic étaient privés offensivement d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez, retenus en sélection. Des absences remarquées par séquences.

Ayant dans un premier temps du mal à se créer des occasions, ils ont eu un peu plus d'opportunités après la pause, dans un second acte plus animé. Mais finalement, le score n'a pas évolué, ce qui conviendra à l'OL. Grâce à sa 10e victoire en 20 journées, il est plus que jamais en course pour le podium.

Actuellement 4e, il est revenu à un point du FCBJ (34 unités contre 35). Lyon - La Duchère est 3e (35) suite à son succès face au FC Chamalières (0-1). Tout en haut, Limonest, vainqueur chez l'UF Mâconnais, s'envole, avec 39 points au compteur. Pour l'Olympique lyonnais, la suite s'écrira à domicile face aux Hauts-Lyonnais samedi 6 avril. Attention, son futur adversaire, avant-dernier, représente tout ce que les Gones ont du mal à maîtriser cette saison.

Le 11 de l'OL : LLahona - Kango, Chaïb, Barisic, Mounsesse - De Carvalho, Coponat, F. Fall - Bossiwa, Perret, Garnier