OL académie : les U17 et U19 entameront leur saison à l'extérieur

Le dimanche 24 août, les U17 et U19 de l'OL reprendront leur championnat respectif. Les deux équipes auront rendez-vous à l'extérieur lors de la première journée.

Une saison à oublier pour ces deux formations, qui repartent sur de nouvelles bases. Les U17 ont certes fini sur le podium (3es), mais en affichant énormément d'irrégularité tout au long de l'exercice. Les U19 furent encore moins brillants (8es). Pour ces deux équipes, 2025-2026 marquent un nouveau tournant avec des changements au sein des staffs.

Les plus jeunes seront entraînés par Samy Saci, qui succède à l'historique Amaury Barlet. Leurs ainés suivront les consignes de Florent Balmont, l'ancien milieu prenant le poste de Saci. Mis au courant de leur poule respective voilà une dizaine de jours, les deux entraîneurs savent désormais où et quand ils entameront la compétition cette année.

Des derbies contre des équipes lyonnaises

Les U17 iront à Thionville le premier week-end, pendant que les U19 se déplaceront sur le terrain de l'ASPTT Dijon. Ces deux affiches, à l'extérieur donc, auront lieu le dimanche 24 août. Parmi les dates à retenir, nous avons pour les premiers les deux duels face au FC Lyon les 14 septembre et 18 janvier 2026. Les plus grands disputeront deux derbies contre Saint-Priest, le 12 octobre et le 8 mars 2026.

A noter que les phases finales commenceront le 17 mai 2026 avec les quarts de finale. Les grandes finales pour désigner les champions nationaux se dérouleront les 6 (U17) et 7 juin (U19).