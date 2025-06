OL académie : Samy Saci et Mour Paye dirigeront les U17

Pour prendre la relève d'Amaury Barlet, sur le départ, les dirigeants lyonnais ont choisi de confier le groupe U17 à Samy Saci en 2025-2026. Il sera épaulé par l'ancien joueur de l'OL, Mour Paye.

Il n'y a pas que chez les grands que le flou règne quant à l'avenir du côté de l'OL. A l'académie, plusieurs détails sont encore à régler en prévision de la saison prochaine. Néanmoins, on commence à y voir un peu plus clair, puisque selon nos informations, c'est Samy Saci qui prendra le relai d'Amaury Barlet chez les U17.

Saci retrouve les U17

Il connaît bien cette catégorie, ayant été son adjoint jusqu'à novembre 2024. A la fin de l'année dernière, le technicien fut promu à la tête des U19 suite au départ Jordan Gonzalez. Cette fois-ci, c'est bien en tant que numéro un que Sacy accompagnera ce groupe. Il était d'ailleurs en Bretagne ce week-end avec quelques futurs protégés pour le tournoi de Plougonvelin.

Afin de l'épauler dans sa mission, l'Olympique lyonnais s'est tourné vers un ancien de la maison. Un temps évoqué en poste avec les U14, Mour Paye, que nous avions reçu dans TKYDG, sera son bras droit.

Florent Balmont et Rémy Kaaleche en U19

Qui pour prendre en charge les U19 ? Comme pressenti, c'est Florent Balmont, de retour à l'OL, qui mènera de front le championnat et la Coupe Gambardella. Pour l'aider et l'accompagner, Rémy Kaaleche. Arrivé à l'été 2024 du CS Neuville, ce dernier garde le même rôle que lors de l'exercice 2024-2025. Il travaillera avec un troisième entraîneur en un an. Un symbole du grand chamboulement et de l'instabilité au sein du centre de formation depuis plusieurs mois maintenant.

Quid de la suite pour Fofana ?

Pour la réserve, le maintien de Gueïda Fofana n'a pas encore été officialisé, même si des discussions ont lieu. Le principal intéressé confiait d'ailleurs que la tendance était qu'il vive une nouvelle saison en National 3.

Enfin, chez les U15, Cyrille Dolce, membre historique de l'Olympique lyonnais, deviendra l'adjoint de Martin Fabre. Les deux hommes avaient déjà fait équipe par le passé dans des rôles inversés, avant que Fabre ne prenne les U14 en 2024-2025. Il a d'ailleurs déjà exercé chez les U15-U16, comme bras droit, entre 2023 et 2024.

Avec Razik Brikh.