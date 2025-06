Ça bouge encore à l'OL Académie

Avec la présence de Fabien Caballero comme adjoint du centre de formation, Raphaël Cosmidis a choisi de quitter l'OL pour rejoindre Nice. Il sera l'adjoint de Julien Sablé pour le groupe Élite.

Il existait déjà une certaine tension ces derniers mois entre l'OL et l'OGC Nice. Avec le départ de Fabien Caballero pour le club azuréen, l'Académie lyonnaise avait perdu son référent puisqu'il officiait aux côtés de Johann Louvel. Le départ en janvier dernier n'était pas très bien passé dans les rangs lyonnais. Six mois plus tard, un autre départ vers les Aiglons est à noter, comme cela avait été soufflé par Olympique-et-Lyonnais il y a quelques jours. Profitant certainement de la présence de Caballero et du projet qui se met en place à Nice, Raphaël Cosmidis a choisi de prendre la poudre d'escampette et de rejoindre la French Riviera. Il ne sera resté qu'un an à Meyzieu, après avoir débarqué en provenance du Red Star, suite aux appels de Pierre Sage et donc de Fabien Caballero.

Dolce désormais adjoint en U15

Ce départ interroge surtout dans le sens où Cyrille Dolce, historique du club, va passer d'un rôle d'entraîneur principal des U15 à celui d'adjoint de cette catégorie. Cette mise en retrait aurait pu s'accompagner d'une promotion pour Cosmidis, mais ce dernier a plutôt fait le choix d'être l'adjoint de Julien Sablé pour le groupe Élite niçois. Les U15 de l'OL reviendront finalement à Martin Fabre, qui était aux manettes des U16 en Guadeloupe ces derniers jours.