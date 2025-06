Lens "ne s'attend pas à prendre la place" de l'OL en Europe

Sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2, l'OL se montre confiant sur ce dossier. C'est également le cas des autres clubs comme Lens qui ne se voit pas aller en Europe suite à une descente en Ligue 2 de la formation lyonnaise.

Dans vingt jours, l'OL connaîtra son sort. Depuis la mi-novembre 2024, le club lyonnais vit avec la menace d'une relégation à titre conservatoire en Ligue 2 prononcée par la DNCG. Le gendarme du football français attend des garanties de la part de John Textor et l'Américain va donc devoir convaincre le 24 juin prochain. Depuis plusieurs semaines, le patron d'Eagle Football répète que les supporters n'ont pas à se faire de soucis, quand bien même la vente des parts de Crystal Palace ou le processus d'introduction en bourse, prévus pour la fin mai, n'ont pas encore abouti.

Les Lensois pourraient aller en Ligue Europa Conférence

Il existe donc toujours un doute au-dessus de l'OL et rien ne disparaîtra avant le jugement de la DNCG. De quoi remettre en question la présence lyonnaise en Ligue Europa la saison prochaine ? Si le club a finalement obtenu la licence européenne de la part de la FFF, une relégation pourrait tout remettre en cause et profiter au RC Lens, d'un certain Pierre Sage. Un scénario qui n'est en tout cas pas imaginé dans le nord de la France, malgré la 8e place acquise. "On n’est pas dans ce schéma-là, on n’est pas dans cette projection-là, ce serait un manque de respect et ça ne caractérise pas le RC Lens", a assuré Benjamin Parrot, le directeur général des Sang et Or en conférence de presse mardi. Preuve qu'au sein de l'élite non plus, on n'imagine pas une Ligue 1 sans l'OL.