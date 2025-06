John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Mardi, John Textor et une délégation de Crystal Palace ont été reçus en Suisse pour discuter de la présence du club londonien en Europe la saison prochaine. L'Américain va devoir vendre ses parts.

Dans vingt jours, John Textor se présentera devant la DNCG avec son budget prévisionnel pour la saison prochain. L'homme d'affaires américain a la ferme intention de faire lever les sanctions qui pèsent au-dessus de l'OL. Il se montre confiant depuis plusieurs semaines, au point que l'on annonce le club lyonnais proche de signer des joueurs alors qu'il est interdit de recrutement pour le moment.

Toutefois, il faudra attendre le dénouement du 24 juin pour être sûr de ce qu'il va advenir de l'OL, les supporters ayant été suffisamment déçus. Une chose est sûre, Paulo Fonseca et ses joueurs disputeront la Ligue Europa dans les prochains mois, après que la FFF a accordé la licence européenne malgré un retard administratif. Cette participation devrait quand même se faire avec quelques contraintes puisque l'OL reste dans le viseur de l'UEFA et que des discussions existent pour trouver un accord sur des sanctions.

L'OL et Brondby vont-ils gâcher la fête de Palace ?

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas que pour l'OL que John Textor discute avec l'instance européenne. Mardi, le patron d'Eagle Football a été reçu en Suisse afin de discuter du cas Crystal Palace. Avec la victoire du PSG en finale de Coupe de France, l'OL a gagné son ticket pour la Ligue Europa, compétition que joueront également les Eagles, avec leur sacre en FA Cup. Les règles européennes ne veulent pas que deux clubs appartenant à la même personne puissent jouer la même compétition.

Malgré un pouvoir décisionnel minoritaire à Londres, John Textor va devoir accélérer pour permettre à Palace de rester en Ligue Europa. Après avoir réfléchi à racheter les parts de certains actionnaires, l'Américain s'est fait une raison. "Tout le Royaume-Uni sait que je n'ai pas d'influence décisive sur Palace. C'était une bonne réunion. Ils ont écouté et nous verrons ce qui se passera, a déclaré Textor au Daily Mail. Nous essayons d'aider à la séparation et à la vente. Nous voulions acheter, mais il est clair que cela ne va pas se faire et nous essayons donc d'aider Palace et la situation avec l'UEFA. C'est à peu près tout ce que je peux dire".

Dans les règles, la sixième place de l'OL en Ligue 1 lui confère un avantage sur Crystal Palace, douzième de Premier League. Les Eagles seraient alors reversés en Ligue Europa Conférence, mais là aussi, il y a un hic puisque Brondby y figure et est détenu par David Blitzer, qui a également ses billes à Palace. Il va donc falloir une vente ou au moins un processus de vente rapidement mis en route pour convaincre l'UEFA avant les tirages de qualifications des compétitions européennes qui ont lieu le 17 juin.