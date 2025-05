Actuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence, l'OL peut encore espérer la Ligue Europa avec une victoire du PSG en Coupe de France. Malgré la participation de John Textor dans Crystal Palace, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur une participation des deux clubs.

Vendra ? Ne vendra pas ? Depuis plusieurs semaines, la question des parts de John Textor à Crystal Palace fait parler. Après avoir initialement annoncé son intention de vendre, l'Américain aurait finalement pensé à racheter d'autres parts pour devenir actionnaire majoritaire des Eagles. Néanmoins, dans le rapport d'activités des neuf premiers mois de 2024-2025 publié jeudi, Eagle Football Group assure être "désormais dans la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace FC". En plus de vouloir assister à un moment historique, Textor a certainement dû parler de l'avenir de ses 45% de participation à Crystal Palace, samedi en marge de la finale de la FA Cup. Un match remporté par les coéquipiers de Jean-Philippe Mateta et qui propulse le club londonien en Ligue Europa.

Seulement 25% de droits de contrôle à Palace

Avec le dénouement heureux également vécu à Décines, va-t-on assister à un conflit d'intérêts sur la scène européenne ? Actuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence, l'OL peut encore espérer la Ligue Europa. Il faut pour cela une victoire du PSG en finale de Coupe de France. Le règlement UEFA interdit deux entités appartenant à la même structure de participer à la même compétition, ce qui laisserait supposer un problème pour l'OL et Crystal Palace, membres d'Eagle Football. Toutefois, selon nos informations, ce ne devrait pas être le cas. En effet, John Textor n'ayant que 25% de droits de contrôle dans le club anglais et pas de pouvoir décisionnel, aucune contrainte de ce point de vue-ci. Et si les parts de l'Américain viennent à être vendues ces prochaines semaines ou prochains mois, la question ne se posera même plus.