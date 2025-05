Passage éclair pour Textor lors d'OL - Angers

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Présent à Londres dans l'après-midi, John Textor n'a vécu que les derniers instants d'OL - Angers samedi soir. Le tout sans prendre la parole publiquement.

Vendredi soir, il avait assisté au sacre de l'OL féminin de son amie Michele Kang. Enchaînant les photos tel un vrai supporter, John Textor avait profité de loin à ce 18e titre, espérant que cela lui porte chance pour les heures suivantes. Ce fut le cas, car l'Américain a connu un samedi faste au niveau des résultats sportifs. Samedi en fin d'après-midi, il a eu la bonne nouvelle de voir Crystal Palace remporter le premier titre majeur de son histoire avec une FA Cup gagnée contre Manchester City. Ce sacre historique, Textor l'a vécu de Londres puisqu'il avait rejoint la capitale anglaise pour assister au match des Eagles. Cela compromettait logiquement sa présence au Parc OL quelques heures plus tard. Sans surprise, son fauteuil est resté vide pour la dernière de la saison et d'Alexandre Lacazette.

Tancé par le Virage Nord

C'est de son avion que John Textor a dû être mis au courant de l'avancée du score, mais aussi de la gronde des supporters. Le Virage Nord et les Bad Gones ont été ceux qui ont le plus critiqué le patron d'Eagle Football Group avec plusieurs banderoles contre lui. "Textor, en trois ans, c'est 4 entraîneurs, 2 directeurs généraux, 2 directeurs financiers, 1000 promesses." Une seconde a été déployée en deuxième mi-temps : "Avec John Textor on va en LDC ? Non. Alors dehors !"

Et puis la magie des hommes d'affaires a fait son œuvre et l'Américain est apparu sous les coups de 23h45 dans les coursives du Parc OL pour fêter la 6e place arrachée. Le tout avec une arrivée et un départ le plus discret possible, sans passer devant les micros et les caméras. Juste le temps de souffler à Olympique-et-Lyonnais que l'OL "avait l'argent" et donc pas de raison de s'inquiéter.